Musica e attività fisica: gli studi che dimostrano aumento delle prestazioni

Alcuni studi hanno dimostrato una correlazione positiva tra musica e attività fisica: nello specifico, è stato dimostrato un aumento del ritmo e della durata delle prestazioni sportive.

Il giusto sound nelle cuffiette è fondamentale per trovare la carica durante gli allenamenti sportivi, che si tratti di workout in palestra, a casa o all’aperto durante corsa o camminate veloci, perché nonostante tutte le migliori intenzioni, non è sempre facile essere motivati al 100% quando si tratta di fare esercizio. Forse ti senti giù, il tempo non è dei migliori o sei affaticato da una lunga giornata di lavoro. Qualunque sia il motivo, a volte abbiamo solo bisogno di un po’ di aiuto per ricordarci perché ci stiamo per allenare, e che ne varrà la pena.

Una cosa che può davvero aiutarti e darti la carica per affrontare l’allenamento è la musica.

Musica e attività fisica, gli studi che dimostrano una correlazione positiva

Musica e attività fisica: secondo la scienza, ci sono delle ragioni specifiche per cui la musica può motivarci o almeno a darci la spinta di cui abbiamo bisogno. Innumerevoli ricerche hanno dimostrato un legame tra il ritmo della musica e attività fisca.

Prendiamo lo studio del 2010 dell’Istituto di ricerca per lo sport e le scienze dell’esercizio in cui gli scienziati hanno notato che i ciclisti tendono ad allenarsi di più mentre ascoltano musica ad un ritmo veloce. I ricercatori hanno scoperto che la velocità del brano musicale produce un aumento della distanza percorsa, potenza e cadenza nella pedalata.

Uno studio simile che ha esaminato l’effetto della musica sulla velocità durante un allenamento su tapis roulant ha riscontrato che, ascoltando musica veloce, i partecipanti aumentavano il loro ritmo di corsa e la distanza percorsa senza sentirsi troppo stanchi.

Non solo la musica può darti la spinta necessaria per allenarti con più potenza, ma può rendere più lunghe le tue prestazioni atletiche: una ricerca dell’International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology ha infatti scoperto che ascoltare musica migliora la durata delle prestazioni fisiche durante l’esercizio.

In uno studio condotto su 25 uomini e 25 donne, i ricercatori hanno scoperto che la musica aumenta la durata dell’esercizio fisico in modo significativo sia negli uomini che nelle donne di età compresa tra i 19 e i 25 anni. E ancora, è dimostrato che ascoltare musica durante l’allenamento può aiutare a mantenere un buon ritmo e regime di allenamento. I ricercatori hanno scoperto che gli sportivi che hanno usato playlist musicali sincronizzate con il ritmo dell’allenamento hanno mostrato un aumento maggiore della loro attività fisica totale, spingendosi nel workout per una media di 261 minuti in più rispetto agli altri ogni settimana.

Un recente studio di Nature Neuroscience ha scoperto che l’interazione con la musica attraverso il movimento, aumenta i segnali degli oppioidi nel cervello molto più di quanto non faccia l’ascolto da solo. Questi, secondo il dottor Tom Fritz del Max Planck Institute in Germania, sono antidolorifici naturali che agiscono come la morfina.

È stato a lungo dimostrato, inoltre, che l’esperienza di ascolto di una canzone può portare a un aumento dei livelli di serotonina, noto come l’ormone del buonumore, che può mettere di buon umore durante l’allenamento aumentando il rendimento durante il workout. Anche i macchinari sportivi si stanno perfezionando in questa direzione, come nel caso del tapis roulant Myrun di Technogym che ha la funzione running music che seleziona i brani direttamente dalla playlist contenuta nel device, ma solo quelli che meglio si adattano al ritmo di corsa.