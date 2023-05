Menopausa: 4 semplici accortezze per affrontarla al meglio

Alimentazione bilanciata e ad hoc, attività fisica mirata al benessere olistico ed esami ormonali sono alcuni aspetti utili per affrontare con energia e positività la menopausa secondo gli esperti in medicina e nutrizione di GS Loft, club di consulenza per il benessere del corpo e della mente.

La menopausa è un momento delicato della vita delle donne, durante la quale si attraversano una serie di cambiamenti che influiscono sulla salute fisica e psicologica. Molti degli effetti negativi associati, tra cui i cambiamenti del tono dell’umore, l’aumento di peso nella zona addominale e la secchezza vaginale, sono causati dalla mancanza di estrogeni, che sono la naturale conseguenza del processo di invecchiamento.

Dall’altra parte alcune donne possono sentirsi sollevate dal fatto che non devono più affrontare il dolore che le mestruazioni comportano ogni mese e vivere la sfera sessuale con maggiore libertà e autostima, grazie alla crescita personale e interiore.

4 accortezze per affrontare la menopausa al meglio

Delle semplici accortezze possono permettere di vivere al meglio la menopausa secondo GS Loft (https://www.gsloft.it/), club di consulenza per il benessere del corpo e della mente fondato dall’imprenditore Giacomo Spazzini e punto di riferimento in Italia, che con il contributo dei suoi esperti in nutrizione e medicina, ha individuato degli aspetti utili per affrontare con energia e positività questa fase della vita:

Dieta equilibrata

Una dieta equilibrata, regolare e bilanciata unita a un’adeguata assunzione di liquidi aiuta in ogni fase della vita a mantenere i livelli di energia costanti, ma alcuni accorgimenti chiave durante la menopausa possono certamente fare la differenza: aumentare l’assunzione di alimenti e integratori ricchi di calcio e vitamina D per prevenire l’osteoporosi come latte, yogurt, formaggi, verdure a foglia verde e pesce azzurro, consumare proteine magre al fine di mantenere una buona massa muscolare, aumentare l’assunzione di frutta e verdura per fornire al corpo i micronutrienti essenziali e inserire un’integrazione antiossidante e antinfiammatoria quotidiana, limitare l’assunzione di zuccheri semplici, grassi saturi e sale in ottica preventiva su obesità e malattie cardiache.

Il ruolo dell’allenamento

Anche l’allenamento ha un ruolo fondamentale poiché, se svolto in maniera regolare, può aiutare a prevenire l’osteoporosi, migliorare la salute cardiaca e raggiungere un peso sano che molte donne in questa fase hanno maggiore difficoltà a mantenere.

Si consiglia, in generale, di fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana, concentrandosi su tre aree principali: esercizi di forza (come il sollevamento pesi) per mantenere la densità ossea e prevenire l’osteoporosi; esercizi aerobici (come gli allenamenti ad alta intensità o HIIT) utili per aiutare a migliorare la salute cardiovascolare e respiratoria, mantenere un peso sano e a ridurre lo stress; in ultimo posto, ma non di minore importanza, gli esercizi di flessibilità per migliorare la postura e ridurre il rischio di cadute per prevenire lesioni e fratture. Inoltre, si consiglia di ridurre lo stress attraverso la meditazione, la respirazione profonda o altre tecniche di rilassamento.

Come ridurre i disagi psicologici durante la menopausa

È comune che la menopausa comporti una serie di disagi a livello psicologico, frutto sia delle alterazioni ormonali, sia del tentativo di accettazione dei cambiamenti del proprio corpo e di una nuova vita.

Per ristabilire l’equilibrio mentale durante la menopausa ci sono diverse strategie che possono essere utili: adottare una mentalità positiva può aiutare a considerare la menopausa come un’opportunità per crescere e sviluppare nuovi hobby, piuttosto che come un momento di declino o di perdita di forze, parlarne con qualcuno e cercare il supporto in donne che stanno vivendo la stessa fase della vita, dedicare del tempo a sé stesse e alla cura del proprio corpo, chiedere aiuto ad uno specialista se i sintomi sono particolarmente difficili da gestire.

Terapie specifiche come ad esempio quella ormonale e cognitivo-comportamentale possono aiutare ad alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita.

L’importanza della prevenzione

La carenza di estrogeni, tipica nella fase della menopausa, può ad esempio provocare un maggiore rischio di patologie cardiovascolari e, dall’altro lato, un minore rischio di carcinoma uterino e mammario. Per questo motivo, sottoporsi ad alcuni esami medici in questa fase soggetta a cambiamenti psicofisici è fondamentale per monitorare il proprio stato di salute e vivere serenamente.

Tra gli esami classici e quelli più approfonditi da svolgere vi sono: la mammografia, il pap test, gli esami del sangue che includano anche dosaggi ormonali e vitaminici atti a valutare il rischio di osteoporosi, malattie cardiache e altri problemi di salute associati, la densitometria ossea che misura la densità minerale ossea e aiuta a valutare il rischio di osteoporosi, l’esame ginecologico e la valutazione del profilo lipidico e della glicemia per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, più comuni per le donne in età menopausale.

Affrontare la menopausa con positività e con l’aiuto di professionisti

“È vero che la menopausa è stata a lungo considerata un argomento tabù e molte donne fanno tuttora fatica a parlarne apertamente. Tuttavia, negli ultimi anni, la ricerca scientifica e l’opinione pubblica stanno trattando sempre più spesso questa tematica, permettendo alle donne di diventare più consapevoli nel modo più sano e sereno possibile – afferma Giacomo Spazzini, fondatore di GS Loft – L’efficacia di un percorso di benessere, anche nella fase della menopausa, non si esprime solo con la perdita di peso o con il raggiungimento di una forma fisica ideale, ma è l’approccio mentale che fa la differenza. Il mio consiglio, per questo motivo, è sempre quello di affidarsi a professionisti che sappiano approcciare la cura dello stato di salute secondo una concezione più olistica ed inclusiva possibile, che riesca a fondere insieme i suoi pilastri principali che sono alimentazione, attività fisica e benessere mentale. Solo in questo modo si è in grado di agire in modo diretto e concreto, sicuri dell’ottenimento del risultato”.