In estate hai meno fame? Consigli contro la perdita di appetito estiva

Se in estate ti capita di sentire meno fame, niente paura, è un fenomeno normalissimo che risponde a cause sia organiche che ambientali. Tuttavia è importante controllarlo, per non incorrere a carenze nutrizionali.

Con le alte temperature di questi giorni è normale se ci accorgiamo che il nostro stimolo della fame è ridotto ai minimi storici. Fenomeno che, tra l’altro, può essere maggiore tra bambini e anziani. Non è qualcosa di strano. Infatti, la perdita di appetito in estate risponde a cause sia organiche che ambientali. Innanzitutto, dobbiamo capire quali sono alcuni dei motivi che possono influenzarci nel sentire meno fame.

In inverno abbiamo bisogno di un apporto calorico maggiore per regolare la temperatura corporea. Invece in estate il corpo non chiede tanto cibo, e quello di cui abbiamo bisogno è idratarci di più. Bere molti più liquidi può anche aiutarti ad avere meno bisogno di cibi solidi.

È anche un momento in cui tendiamo ad essere meno attivi e, nelle persone predisposte, è più comune la pressione bassa dovuta alle alte temperature. Tutto ciò fa sì che ci sentiamo meno energici.

Anche l’ambiente influenza il nostro appetito. In estate le nostre routine e gli orari cambiano, in vacanza abbiamo più distrazioni e tendiamo a fare meno viaggi verso il frigorifero.

In vacanza possiamo mangiare spesso fuori casa, questo può interferire sulla digestione, e possiamo sentirci più gonfi e costipati. Tutto questo provoca una perdita di appetito.

Perdita di appetito in estate, come possiamo risolvere il problema?

Anche se in estate sentiamo meno fame, dobbiamo sforzarci a mangiare, prediligendo una dieta sana e ricca di nutrienti, per evitare di andare incontro a pericolose carenze nutrizionali. Per favorire il corretto apporto di nutrienti in queste settimane così calde, possiamo seguire una serie di consigli. Vediamone alcuni. s

Il primo consiglio è quello di scegliere cibi che, oltre a nutrirti, ti idratino e siano freschi in modo da aumentare l’appetito. Assumi più frutta fresca , verdure crude, prepara i legumi in insalata, il pesce in ceviche o tartarre. Scegli creme fredde come il gazpacho o la crema di cetrioli.

Una buona alternativa è aggiungere erbe fresche ai tuoi pasti, come basilico, coriandolo o menta. Queste erbe aromatiche ti aiuteranno a migliorare l’appetito.

Anche se in estate è più difficile, non rinunciare all’attività fisica, perché il dispendio energetico quando ti alleni ti aiuterà a desiderare di mangiare di più. Devi restare attivo anche in questi mesi.

Anche se sei in vacanza, cerca di avere determinate routine e di curare la qualità di ciò che mangi per favorire, in questo modo, una buona digestione.

Evita cibi ultra-lavorati, dolci, zucchero e cibi ricchi di calorie ma poveri di nutrienti.

Assicurati una buona salute dell’apparato digerente e includi nella tua dieta cibi probiotici come yogurt o kefir (animale o vegetale), che oltre a fornire proteine ​​e batteri per il tuo microbiota, sono freschi e appetitosi.