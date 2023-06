Il digiuno intermittente è efficace come una dieta conta-calorie

Il digiuno intermittente, sempre più seguito e popolare per perdere peso, è efficace quanto una dieta ipocalorica tradizionale, in cui cioè si contano le calorie tentando di mangiare meno. Gli ultimi dati emersi dalla ricerca di un team dell’Università dell’Illinois, a Chicago, sono chiari: sia chi seguiva il digiuno intermittente che la dieta conta-calorie ha eliminato nel giro di un anno il 5% del peso corporeo, riuscendo a non recuperarlo.

Pubblicata sulla rivista scientifica ‘Annals of Internal medicine’, l’analisi ha seguito un’ottantina di persone obese per 12 mesi.

Lo studio nel dettaglio

I volontari sono stati assegnati a seguire tre tipi di routine alimentare. Il primo gruppo ha seguito un digiuno intermittente per cui potevano alimentarsi solo per 8 ore al giorno tra le 12 e le 20; il secondo gruppo ha seguito una dieta in cui si contavano le calorie riducendole del 25%; un terzo gruppo invece non ha seguito alcuna dieta particolare.

I risultati finali della sperimentazione statunitense sono stati completati dopo 12 mesi e hanno indicato l’efficacia di entrambe le diete. Pur senza contare le calorie, i volontari sotto digiuno intermittente hanno finito per assumere naturalmente circa 425 calorie in meno al giorno, mentre il gruppo assegnato a seguire una dieta con il conteggio di quanto si mangiava hanno ingerito 405 calorie in meno al giorno. Alla fine, i volontari di entrambi i gruppi avevano perso tra i 5-6 chili.

l digiuno intermittente, secondo vari medici, è in realtà più facile da seguire e quindi un’alternativa che può funzionare per molti che hanno difficoltà a dimagrire seguendo una normale dieta contacalorie.

Come praticare il digiuno intermittente

Esistono diversi modelli di digiuno intermittente tra cui scegliere, tra cui il popolare metodo 16/8, che prevede 16 ore di digiuno giornaliero seguite da una finestra di alimentazione di 8 ore. Altri approcci includono il digiuno un giorno sì e uno no o il digiuno per interi giorni alternati. È importante consultare un professionista della salute o un nutrizionista prima di iniziare una pratica di digiuno intermittente, poiché potrebbe non essere adatta a tutti.

In sostanza, il digiuno intermittente è emerso come un’alternativa promettente alle diete conta-calorie tradizionali. Le ricerche recenti suggeriscono che può essere altrettanto efficace nel raggiungimento dei risultati desiderati, tra cui la perdita di peso e i benefici per la salute. Tuttavia, è fondamentale considerare che ogni individuo è unico e potrebbe reagire in modo diverso a questa pratica. Prima di intraprendere il digiuno intermittente, è sempre consigliabile cercare il parere di un professionista qualificato per garantire che sia adatto al proprio stile di vita e alle esigenze individuali.