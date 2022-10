Grasso addominale, per le donne meglio allenarsi al mattino

Avere il grasso addominale anche se non si è tecnicamente in sovrappeso può far male al cuore. Un sovraccarico nella zona addominale, anche con un indice di massa corporea regolare, può portare a un rischio a lungo termine di problemi cardiovascolari raddoppiato. Allenarsi al mattino invece che alla sera può aiutare le donne a perdere più grasso intorno alla vita e a migliorare la pressione sanguigna, secondo un nuovo studio pubblicato a maggio su Frontiers in Physiology. Per quanto riguarda gli uomini, allenarsi la sera è risultato più efficace nell’abbassare i livelli di colesterolo.

I ricercatori hanno diviso uomini e donne in due gruppi. Un gruppo si è allenato quattro volte a settimana al mattino, tra le 6:00 e le 8:00. L’altro gruppo si è allenato tra le 18:30 e le 20:30. C’erano in totale 65 partecipanti e la metà di loro erano donne. Gli allenamenti erano gli stessi in entrambi i momenti della giornata e consistevano in sollevamento pesi, allenamento a intervalli di 35 minuti, yoga o pilates, corsa o altri esercizi aerobici. Lo studio è durato 12 settimane. Tutti i volontari sono tornati generalmente in una forma fisica migliore. Ma c’era una notevole differenza nelle donne: quelle che si erano allenate al mattino vedevano il loro grasso corporeo totale diminuire in media del 3% in più rispetto a chi si allenava la sera. Hanno anche perso una media del 7% in più di grasso addominale e la loro pressione sanguigna si è abbassata significativamente.

“Sulla base dei nostri risultati, le donne interessate a ridurre il grasso della pancia e la pressione sanguigna, aumentando allo stesso tempo la forza muscolare delle gambe, dovrebbero prendere in considerazione l’esercizio fisico al mattino. Tuttavia, le donne interessate ad aumentare la forza, la potenza e la resistenza dei muscoli della parte superiore del corpo, nonché migliorando lo stato d’animo generale e l’assunzione di cibo, l’esercizio serale è la scelta preferita”, ha spiegato Paul Arciero, direttore del Human Nutrition, Performance & Metabolism Laboratory presso lo Skidmore College, a Saratoga Springs, New York, autore principale dello studio. “Al contrario, l’esercizio serale è l’ideale per gli uomini interessati a migliorare il cuore e la salute metabolica, nonché il benessere emotivo”, ha specificato. Fonte: People.