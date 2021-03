È molto probabile che tu stia prendendo in considerazione la tua dieta, con l’obiettivo di dimagrire e seguire uno stile di vita più sano. Se dobbiamo cambiare abitudini per riuscire a mangiare più sano, sappiamo che, almeno all’inizio, sarà necessario fare qualche sacrificio. A volte però commettiamo degli errori che ci fanno fare degli sforzi inutili, poiché non ci aiutano in alcun modo a raggiungere i nostri obiettivi e riuscire a dimagrire.

Eliminare i carboidrati dalla dieta per provare a dimagrire

I nutrizionisti avvertono del rischio per la nostra salute nell’eliminare i carboidrati dalla dieta, poiché sono nutrienti essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno. Sebbene è vero che dovremmo dare la priorità al consumo di verdure e proteine, è essenziale non dimenticare i carboidrati. Certo, è importante scegliere carboidrati sani, come quelli che trovi in ​​avocado, riso, patate, pasta o banane. Evita invece quelli che ti fanno male, come quelli presenti nella pasticceria industriale.

Pensare che la soluzione sia nei prodotti “light”

Un potente lavoro di marketing da parte delle aziende alimentari ci ha indotto a pensare che mangiare cibi “light” sia la soluzione. E sebbene sia vero che molti hanno il 30% in meno di calorie rispetto al prodotto di riferimento, sono spesso prodotti molto calorici e ricchi di zuccheri. Se vuoi prenderti cura della tua dieta e dimagrire, ciò che dovresti prediligere sono verdure, frutta, legumi, cereali integrali, ecc.

Rompere tutti i buoni propositi quando arriva il fine settimana

L’intenzione è che piano piano si debbano interiorizzare abitudini alimentari sane da seguire quotidianamente, indipendentemente dal fatto che sia lunedì o sabato. Fare grandi sacrifici dal lunedì al venerdì e rovinare tutto nei fine settimana può distruggere tutti gli sforzi che hai fatto. Cerca di mantenere la coerenza e le buone abitudini indipendentemente dal giorno della settimana. Uno dei problemi principali del fine settimana è il consumo di alcol, che non contiamo come calorie ingerite, in quanto è un liquido. Ma pensa che una bottiglia di vino può essere l’equivalente calorico delle restrizioni di tutta la settimana.

Dimenticare l’esercizio fisico non aiuta a dimagrire

Perdere peso e migliorare la nostra salute richiede ovviamente di seguire una dieta corretta. Ma oltre a prenderci cura della nostra dieta, dobbiamo fare qualche tipo di attività fisica. L’esercizio fisico non solo migliora la nostra salute, a tutti i livelli, ma ci aiuta a bruciare più calorie di quelle che consumiamo e, quindi, a dimagrire.

Oppure pensare che facendo sport possiamo mangiare di tutto e di più

Una cosa è essere consapevoli che lo sport ci aiuti a perdere peso, un’altra è che con l’esercizio fisico possiamo essere liberi di mangiare di tutto pensando di dimagrire lo stesso. Ovviamente, non puoi andare in palestra e mangiare buste intere di patatine pensando che perderai peso. Usa l’esercizio fisico a tuo vantaggio e lascia che ti faccia sentire meglio e ti aiuti a perdere i chili in più.

Pesarsi tutti i giorni per dimagrire più in fretta

Perdere peso non è qualcosa che accade dall’oggi al domani. Richiede tempo e perseveranza, quindi non aiuta molto pesarsi ogni giorno. Se aspettiamo che i risultati arrivino prima, possiamo sentirci frustrati e perdere la motivazione. Inoltre il nostro peso subisce variazioni giornaliere e settimanali. Che non significano nulla, perché il peso ideale, in quanto tale, non esiste.