Dimagrire su una specifica parte del corpo non è sempre facile ma certamente non impossibile.

Un punto critico per molti è il viso. Eppure anche in questo caso ci sono una serie di azioni che potete mettere in pratica per snellire il volto.

Spesso il grasso in eccesso sul viso è il risultato di un eccesso di grasso corporeo generale.

Perdere peso può aumentare la perdita di grasso e aiutare a snellire il corpo così come il viso.

Quelli che seguono sono dei consigli che non vogliono in alcun modo sostituirsi al parere autorevole di un medico.

Come dimagrire sul viso, 7 cose da fare.

Partiamo dalla dieta: siamo ciò che mangiamo, ormai dietologi e nutrizionisti ce lo hanno fatto capire in tutti i modi.

I carboidrati raffinati, seppur buonissimi e alla base della dieta occidentale, possono aumentare i livelli di zucchero nel sangue e portare a un eccesso di cibo e un accumulo di grasso.

Dunque se volete vedervi in forma anche dove mettete il make up evitate di avere un regime alimentare scorretto (per esempio che includa poche fibre e sia ricco di carboidrati raffinati).

Gli esercizi per il viso possono essere un’arma per migliorare l’aspetto del viso, combattere l’invecchiamento e migliorare la forza muscolare.

Mai sentito parlare di Gua Sha? E’ il famoso rituale cinese che si serve di pietre e roller per migliorare l’aspetto della pelle del volto.

Fare cardio o esercizio aerobico, così come qualsiasi tipo di attività fisica che aumenti la frequenza cardiaca può aiutare a combattere il grasso corporeo.

Alcuni esempi comuni di esercizi cardio includono corsa, danza, camminata, ciclismo e nuoto.

Bere acqua è fondamentale per la salute generale e può essere particolarmente importante se stai cercando di perdere grasso facciale.

Idratarsi abbondantemente aiuta a ridurre la ritenzione di liquidi per prevenire gonfiore, incluso quello del viso.

Evitare di bere troppo alcol, il cui abuso può avere come conseguenza anche quella di ingrassare sul volto.

Dormire a sufficienza (non meno di 7 ore) è un altro aspetto fondamentale per mantenersi in forma.

Se una notte di sonno scarso rende difficile la giornata, riposare poco come abitudine aumenta il rischio di obesità, diabete, ipertensione, ictus e malattie cardiache.

Ridurre l’assunzione di sodio può aiutare a diminuire la ritenzione di liquidi e il gonfiore, anche in viso.

Foto di Nathanel Love da Pixabay.