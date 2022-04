L’estate si avvicina e la voglia di dimagrire o perdere qualche chilo in vista della bella stagione si fa sempre più forte. Se a Pasqua e Pasquetta ci avete dato dentro con porzioni e calorie, potrebbe essere una buona idea seguire alcuni consigli per tornare in forma approfittando anche delle temperature più miti. Vediamo allora 9 consigli per dimagrire in modo sano e senza che la dieta diventi una tortura

Basta dolci

La prima regola è quella di evitare i dolci, almeno per i prossimi giorni. Durante Pasqua e Pasquetta avrai sicuramente esagerato con uova di cioccolato, pastiere e colombe. Ora però è il momento di dire stop perché se una volta tanto non inciderà sulla nostra dieta, mangiare dolci tutti i giorni non solo ci farà ingrassare ma intaccherà anche il nostro benessere. Quindi, per dimagrire e vivere in salute evita di mangiare dolci e zucchero almeno per i prossimi giorni.

Per dimagrire, mangia in modo consapevole

Spesso, quando ci sediamo per mangiare, ci concediamo anche altre distrazioni come lo smartphone, Netflix o le e-mail. Scegliere di nutrirci senza distrazioni, ci permette di mangiare più lentamente e in modo più consapevole. Mangiare consapevolmente aiuta con il controllo delle porzioni, previene l’eccesso di cibo e ti permette di godere del cibo, boccone dopo boccone, facendo caso a tutti i sapori e agli aromi.

Evita il digiuno

Quel che è fatto è fatto, non puoi tornare indietro ma provare a rimediare con il digiuno è controproducente, perché si tratta di una condizione non naturale ed in quanto tale costituisce causa di stress per l’organismo. Per dimagrire in modo sano, meglio iniziare di nuovo con la dieta usuale, tornando alle abitudini sane.

Bevi tanto

Bere almeno due litri di acqua al giorno è fondamentale per il buon funzionamento dei reni e del fegato oltre ad accelerare l’attività metabolica.

Per dimagrire, consuma più proteine

Secondo una meta-analisi del 2014 sull’American Journal of Clinical Nutrition, le diete ad alto contenuto proteico sono strategie efficaci per aiutare a combattere il recupero del peso. Sembra simile alla strategia alimentare che hai utilizzato per perdere peso, vero? E infatti non è un caso se gran parte delle diete di mantenimento non sono altro che una estensione della dieta dimagrante. Inizia la giornata con una colazione equilibrata o un frullato proteico e lascia che queste decisioni salutari diano il tono al resto della giornata.

Scegli cibi sani e freschi, potrai dimagrire in modo sano

Prediligi una dieta a base di frutta e verdura di stagione. Un frutto a metà mattinata e a metà pomeriggio può essere una buona opzione per arrivare a pranzo e cena non affamati e per assicurarsi la giusta dose di vitamine e nutrienti. Almeno per una settimana, evita bevande gassate, vino ed alcolici. Stai lontano da fritti, carni rosse, dolci e cibi troppo elaborati, in scatola o preconfezionati. Cominciare la giornata con una buona colazione a base di latte scremato e cereali ricchi di fibre può essere una buona scelta. Si a a frutta, verdura, pesce, carni bianche e pasta (con poco condimento!).

Limita il sale

utilizzare troppo sale non solo può incidere sul benessere del nostro apparato cardiovascolare ma può peggiorare una già presente situazione di ritenzione idrica. Per riuscire a sgonfiarci dopo Pasqua dovremmo mettere il sale da parte, cercando di sostituirlo con spezie ed erbe aromatiche, più sane e gustose.

Mangia più vegetali

La chiave del successo è quella che gli esperti chiamano “volumetria”. Gli alimenti a bassa densità calorica come frutta e verdura sono naturalmente ricchi di massa, fibre e acqua per aiutarti a sentirti sazio senza consumare gran parte del tuo obiettivo calorico giornaliero. Più di questi alimenti inserisci nel tuo programma alimentare, meno è probabile che ti abbufferai di calorie e dolcetti. Ricordati però che i centrifugati o gli estratti di verdura e frutta non contano. Una volta spremuti, infatti, quei frutti e quelle verdure perdono le benefiche fibre.

Fai attività fisica

sappiamo che non è il momento migliore per riuscire ad allenarsi, ma fare attività fisica è molto importante per la nostra forma fisica. Per riuscire a dimagrire, puoi seguire un workout a casa di 40 minuti almeno una volta al giorno.