Dimagrire con la camminata veloce, i consigli per riuscirci

La camminata veloce è un’attività fisica semplice, economica e molto efficace se vuoi dimagrire o semplicemente per rimanere in forma. Può essere un’ottima alternativa all’esercizio tradizionale, come correre o andare in palestra. La camminata veloce, o power walking, è un ottimo modo per esercitare il corpo e perdere peso. Inoltre, se non riesci a resistere alle voglie di zuccheri, sappi che la ricerca ha dimostrato che una camminata veloce di 15 minuti può aiutarti a frenarle.

Iniziare a camminare velocemente è semplice e non richiede alcuna attrezzatura. Tutto ciò di cui hai bisogno è un buon paio di scarpe da ginnastica e dell’abbigliamento sportivo.

La camminata veloce è un esercizio cardio?

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’ esercizio cardio è qualsiasi attività in cui muovi ritmicamente i tuoi gruppi muscolari più grandi per un periodo di tempo prolungato, facendoti respirare più velocemente e e facendo battere il cuore più rapidamente. Facendo esercizi cardio regolarmente nel tempo, rafforzerai cuore, polmoni e vasi sanguigni.

Secondo la definizione del CDC, camminare, in particolare camminare a ritmo sostenuto, e quindi la camminata veloce, si qualifica come cardio. Mentre cammini, misura il tuo livello di sforzo su una scala da 0 a 10, dove 0 corrisponde alla posizione seduta e10 a uno sforzo fisico totale. Una camminata veloce e di intensità moderata dovrebbe sembrarti un 5 o 6.

Si può dimagrire con la camminata veloce?

Se sei in sovrappeso, per lo più sedentario e / o non fai esercizio fisico, camminare è un modo semplice ed efficace per introdurre l’attività fisica nella tua routine quotidiana. E anche se ti alleni da un po’, aggiungere la camminata alla tua routine può aumentare il tuo livello di attività quotidiana generale, che è la chiave per perdere peso e mantenerlo.

In effetti, uno studio a lungo termine pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha scoperto che camminare può aiutare le persone a perdere e mantenere la perdita di peso per un periodo di 15 anni.

Ma esattamente quanti chili si possono perdere con la camminata veloce, e quanto velocemente li perderai, dipenderà da diversi fattori, tra cui il tuo livello di forma fisica, abitudini alimentari, intensità e frequenza dell’esercizio. Ancora, composizione corporea (rapporto tra massa magra e massa grassa) e intensità delle tue passeggiate.

Piccole e semplici raccomandazioni

Essendo un’attività semplice e spontanea, camminare non richiede molte conoscenze, ma alcuni consigli per svolgerla bene possono essere utili.