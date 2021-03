Se hai deciso di metterti a dieta per dimagrire, ti deve essere chiaro: l’unico modo comprovato per togliere i chili in più è creare un leggero deficit calorico. Una dieta sana e un regolare esercizio fisico sono i modi migliori per dimagrire in modo graduale ed evitare l’aumento di peso. Il primo errore che si compie spesso è quello di eliminare alcuni macronutrienti, primi fra tutti i grassi. La prima cosa che pensi sia giusta per riuscire a dimagrire è quella di evitare i grassi e i carboidrati e mangiare come un coniglietto. Tuttavia, i grassi (così come i carboidrati) sono fondamentali per la nostra salute e essenziali nella nostra dieta.

Insieme ai carboidrati e alle proteine, sono un macronutriente di cui il nostro corpo ha bisogno per sopravvivere. Molti aspetti della nostra salute dipendono proprio dai grassi. Aiutano il nostro corpo ad assorbire le vitamine liposolubili A, D, E e K e sono una fonte di energia.

E’ però importante scegliere i giusti tipi di grassi. Se stai cercando di dimagrire, vediamo quali sono quelli che dovresti inserire nel tuo carrello della spesa perché sono grassi buoni, utili al nostro benessere.

Avocado

Gli avocado contengono grassi monoinsaturi come l’acido oleico, che giova al tuo sistema cardiovascolare. Aggiungere un avocado alle insalate, aiuta anche il tuo corpo ad assorbire meglio altri nutrienti sani.

Olio extravergine di oliva, nostro alleato se vogliamo dimagrire

L’olio extravergine di oliva è un’ottima fonte di acidi grassi monoinsaturi, principalmente acido oleico, che aiutano a ridurre il colesterolo cattivo (LDL), i trigliceridi e ad aumentare il colesterolo buono (HDL). Grazie al suo grande potere antiossidante, un cucchiaio di questo “tesoro” gastronomico è una eccellente scelta per la salute cardiovascolare.

Pesce azzurro

Pesci grassi come il salmone, lo sgombro e le sardine sono una fonte di proteine. Inoltre, contengono anche i sani acidi grassi omega-3, come ALA, DHA ed EPA. Studi di ricerca sugli Omega-3 hanno dimostrato associazioni benefiche per la salute generale. In più, il consumo di proteine ​​di alta qualità come salmone, sardine e sgombri aumenta il ​​senso di sazietà, che può aiutarti se vuoi dimagrire.

Uova, ottime per dimagrire

Una dieta ricca di proteine ​​può aiutare a sostenere il metabolismo grazie al loro effetto termico rispetto ad altri macronutrienti. E le uova sono una fonte sana di proteine. Inoltre, un uovo contiene meno di 80 calorie ed è ricco di proprietà benefiche.

Quinoa

Contiene più amminoacidi essenziali rispetto alla maggior parte delle proteine ​​vegetali, e ne favorisce l’equilibro. Con 2 grammi di grassi per porzione, questa cibo altamente nutritivo contiene vitamine e minerali come manganese, fosforo, vitamina E, vitamine del gruppo B.

Semi di canapa

I semi di canapa – che, contrariamente al loro nome, è frutta secca – sono costituiti da quasi l’80% di grassi. Contengono proteine ​​vegetali e sono una buona fonte di acido linoleico (un omega-6) e acido alfa-linolenico (un omega-3). Si tratta di nutrienti che hanno ottimi benefici per la salute.

Per dimagrire, punta sul pompelmo

Aggiungere pompelmo alla tua dieta è un ottimo modo per dimagrire in modo sano. Un pompelmo di medie dimensioni contiene circa 4 grammi di fibre. I frutti ricchi di fibre sono notoriamente molto sazianti, e ti aiutano a evitare gli attacchi di fame.

Yogurt naturale

Oltre ad essere una sana fonte di proteine, lo yogurt è una fonte di iodio, che promuove una sana funzione tiroidea. Perché è così importante? La funzione tiroidea è essenziale per un metabolismo sano. L’unico modo per il corpo di ottenere lo iodio è consumarlo.

Aceto di sidro di mele

L’aceto di mele contiene acido acetico, un acido grasso a catena corta. In che modo questo influisce sul tuo metabolismo? Studi recenti suggeriscono che l’acetato può potenzialmente svolgere un ruolo importante nel ridurre l’assunzione di cibo, sopprimendo i centri nel cervello che controllano l’appetito.