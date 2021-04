Dare il via a un nuovo regime alimentare, per esempio la dieta mediterranea, con un periodo di digiuno potrebbe aumentare i benefici per la salute. Lo sostiene uno studio pubblicato recentemente su Nature Communications. Secondo alcuni ricercatori tedeschi dello Experimental and Clinical Research Center (ECRC) di Berlino, iniziare a seguire una nuova dieta anticipandola con alcuni giorni di digiuno può essere molto salutare.

In questo modo, infatti, aiuti l’organismo a effettuare significative variazioni nel microbioma intestinale, che influiscono anche sul sistema immunitario.

Non solo. Sempre secondo i risultati dello studio, questa tecnica aiuta anche a dimagrire di più e migliora la pressione sanguigna. il Professor Andras Maifeld, uno degli autori dello studio, spiega:

“Passare a una dieta sana ha un effetto positivo sulla pressione del sangue. Se la dieta è preceduta dal digiuno questo effetto si intensifica”.

Lo studio nel dettaglio

Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di 71 soggetti adulti, obesi, con sindrome metabolica e ipertensione. I volontari hanno seguito per 3 mesi la dieta DASH, ideata per migliorare la pressione sanguigna concentrandosi su cibi sani, cereali integrali e carni magre. Si tratta di una dieta che si basa sulle linee guida della dieta mediterranea. Una metà del gruppo ha iniziato la dieta con un periodo di digiuno di cinque giorni, senza mangiare cibi solidi. L’altra metà ha semplicemente iniziato il nuovo regime.

Dieta e digiuno, i risultati dello studio

I ricercatori hanno scoperto che tutti i partecipanti hanno tratto beneficio dalla dieta. Tuttavia, il gruppo che ha seguito il periodo di digiuno ha visto risultati più positivi sia per quanto riguarda il peso sia per la riduzione della pressione sanguigna. Nello specifico, il 43% di coloro che lo hanno seguito, ha ridotto le dosi farmacologiche utilizzate contro l’ipertensione, a fronte di appena il 17% relativo all’altra metà dei partecipanti.

Gli effetti positivi del digiuno si sono mantenuti anche alla fine della dieta di tre mesi.

Il digiuno può migliorare il microbioma intestinale

Lo studio ha scoperto che il digiuno ha cambiato radicalmente il microbioma intestinale, i batteri che vivono nel sistema digestivo. I batteri benefici, associati alla pressione sanguigna più bassa, durante il digiuno si sono moltiplicati.

