Dieta post Pasqua per disintossicarti dai stravizi delle feste

Se durante le feste ci hai dato dentro con dolci, grigliate e brindisi alcolici con amici famigliari, potresti pensare a una dieta post Pasqua per poter disintossicare l’organismo dagli stravizi delle ultime settimane. Dopotutto l’estate si avvicina e la voglia di mettersi in forma in vista della bella stagione si fa sempre più forte. Ecco allora alcuni consigli sani che puoi seguire per tornare in forma senza che la dieta post Pasqua diventi una tortura.

Dieta post Pasqua: mangia in modo consapevole e intuitivo

Spesso, quando ci sediamo per mangiare, ci concediamo anche altre distrazioni come lo smartphone, Netflix o le e-mail. Scegliere di nutrirci senza distrazioni, ci permette di mangiare più lentamente e in modo più consapevole. Mangiare consapevolmente aiuta con il controllo delle porzioni, previene l’eccesso di cibo e ti permette di godere del cibo, boccone dopo boccone, facendo caso a tutti i sapori e agli aromi. Inoltre, per dimagrire in modo sano la chiave è quella di seguire una dieta che sia sostenibile nel tempo. Per questo motivo è importante fare pace con il cibo: inizia a considerare tutto il cibo come qualcosa che ti è sempre permesso avere. La privazione di cibi vietati li rende ancora più allettanti. Se vuoi dimagrire, evita questa mentalità e fai pace con gli alimenti.

Limita dolci

L’idea secondo cui puoi mangiare tutto quello che vuoi non deve certamente fuorviarti dall’obiettivo. La prima regola per riuscire a tornare in forma è quella di limitare i dolci. Questo non vuol dire buttare l’uovo di cioccolato, ma puoi pensare di concedertene 20-30 grammi al giorno e non di più.

Evita il digiuno

Sentirti in colpa per quello che hai mangiato nelle settimane precedenti non cambierà la situazione: quel che è fatto è fatto e provare a rimediare con un ipotetico digiuno è controproducente, perché si tratta di una condizione non naturale ed in quanto tale costituisce causa di stress per l’organismo. Per una sana dieta post Pasqua, meglio iniziare di nuovo con una alimentazione sana, tornando alle abitudini equilibrate e soprattutto sostenibili nel lungo periodo.

Non riempirti ad ogni pasto

L’ideale è restare sempre in quello stato in cui potremmo mangiare ancora un po’ ma, aspettando qualche minuto, ci sentiremo sazi. Nel nostro metabolismo c’è un ormone chiamato leptina, è il principale ormone della sazietà. Ha il compito di avvertire il nostro corpo che siamo pieni. Per questo motivo è molto importante saper ascoltare e comprendere il nostro corpo per non ingerire più calorie di quelle che richiede. Inoltre, le diete miracolose riducono la funzione di questo ormone. Il basso apporto calorico provoca un rallentamento del nostro metabolismo, un calo del livello di energia e una sensazione di fame più intensa.

Bevi tanto

Bere almeno due litri di acqua al giorno è fondamentale per il buon funzionamento dei reni e del fegato oltre ad accelerare l’attività metabolica. Inoltre, rimanere idratato ti farà sentire più sazio più a lungo.

Scegli cibi freschi e di stagione

Prediligi una dieta a base di frutta e verdura di stagione. Un frutto a metà mattinata e a metà pomeriggio può essere una buona opzione per arrivare a pranzo e cena non affamati e per assicurarsi la giusta dose di vitamine e nutrienti. Almeno per una settimana, evita bevande gassate, vino ed alcolici. Stai lontano da fritti, carni rosse, dolci e cibi troppo elaborati, in scatola o preconfezionati. Cominciare la giornata con una buona colazione a base di latte scremato e cereali ricchi di fibre può essere una buona scelta. Si a a frutta, verdura, pesce, carni bianche e pasta (con poco condimento!).

Fai attività fisica

Fare attività fisica è molto importante per la nostra salute psico-fisica. Per riuscire a dimagrire o semplicemente rimanere in forma puoi fare una camminata veloce di 1 ora, oppure seguire un workout a casa di 30 minuti almeno una volta al giorno.