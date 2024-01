Dieta, Natale ha regalato fino a 2 kg in più: i consigli per rimettersi in forma

Le festività natalizie sono passate, ma il tour de force enogastronomico ha lasciato il suo segno: fino a 2 chili in più sulla bilancia per il 33% degli italiani. Secondo la Coldiretti, l’aumento di peso è il risultato del consumo di circa 15mila-20mila chilocalorie durante le festività. Coldiretti offre preziosi consigli e una lista di alimenti detox per facilitare il processo di disintossicazione e il ritorno a uno stile di vita sano.

Natale regala 2 chili in più

Il bilancio delle festività di Natale e Capodanno a tavola è impressionante: 70 milioni di chili di pandori e panettoni, 95 milioni di bottiglie di spumante, 4 milioni di chili tra cotechini, zamponi e frutta secca, e una varietà di prelibatezze deliziose che hanno contribuito a un totale di oltre 5,5 miliardi di euro. Tuttavia, questo tour de force enogastronomico ha avuto un costo inaspettato: un aumento di peso che potrebbe richiedere uno sforzo aggiuntivo per recuperare la forma.

Secondo Coldiretti/Ixe’, oltre un italiano su tre (36%) si metterà a dieta per iniziare il nuovo anno con il piede giusto e perdere quei chili accumulati. La Coldiretti ha redatto una lista di prodotti utili per disintossicare l’organismo e accompagnare il rientro in salute alla normalità dopo le festività.

L’aumento di peso, spiega la Coldiretti, è accentuato dal consumo di cibi calorici abbinato a bevande alcoliche. Inoltre, la sospensione delle attività sportive e la maggiore sedentarietà durante le festività hanno contribuito all’accumulo di peso. Quindi, come possiamo ritrovare la forma e disintossicare il nostro organismo?

Consigli per ritrovare la forma

La Coldiretti consiglia una dieta ricca di frutta e verdura. Arance, mele, pere e kiwi sono particolarmente indicati, fornendo vitamine essenziali come la C e il potassio. Le verdure a foglie verde scuro come spinaci, cicoria e radicchio contengono acido folico, vitamine del gruppo B e sono fondamentali per la formazione dei globuli rossi.

Per condire le insalate e le verdure, la Coldiretti suggerisce l’uso di olio d’oliva, ricco di tocoferolo, un potente antiossidante che combatte l’invecchiamento dell’organismo. Il succo di limone, con le sue proprietà purificanti, è altresì consigliato per eliminare tossine, fluidificare il sangue e curare l’iperacidità gastrica.

Le mele, oltre a essere a basso contenuto calorico, aiutano a regolare la colesterolemia, mentre le pere, grazie alla loro fibra e poche calorie, sono ideali per chi vuole controllare il peso. I kiwi, ricchi di vitamina C, fosforo e potassio, migliorano il funzionamento dell’intestino.

Per combattere la nausea, la digestione difficile e la stitichezza, la Coldiretti consiglia i finocchi, mentre le carote, ricche di vitamina A, sono fondamentali per la salute degli occhi e della pelle.

Non vanno trascurati i legumi come fagioli, ceci, piselli e lenticchie, che contengono ferro e fibre per migliorare le funzionalità intestinali. La Coldiretti conclude sottolineando che i legumi sono una fonte di carboidrati a lento assorbimento, fornendo energia per affrontare il freddo invernale.