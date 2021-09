La dieta mediterranea (MD) è un modello alimentare caratterizzato da un frequente consumo di olio di oliva, spezie, legumi, pesce, frutta e verdura e un moderato consumo di cereali integrali. Questo tipo di alimentazione si accompagna anche ad abitudini e stili di vita caratterizzati dalla convivialità e condivisione dei pasti, ricette legate alla tradizione e uno stretto legame tra produzione delle materie prime e tradizione. Nel corso degli anni, si sono accumulate numerose e significative evidenze epidemiologiche sugli effetti di questo modello di dieta sul benessere di chi la segue. E’ ormai consolidato nella letteratura scientifica che la dieta mediterranea è associata ad una minor prevalenza di obesità. E a un minor rischio di eventi cardiovascolari, neoplasie, diabete di tipo 2, sindrome metabolica, rispetto allo stile di dieta occidentale. Inoltre, riduce la mortalità per tutte le cause.

Progetto Arianna

Il progetto ARIANNA – AdeRenza dIetA mediteraNea iN itAlia nasce da un’iniziativa di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute per valutare l’aderenza alla dieta mediterranea. Lo fa attraverso sistemi di score validati e descritti in letteratura scientifica, nelle diverse fasce di età della popolazione italiana.

Le attività di questo progetto si integrano con i lavori del Tavolo tecnico “Tavolo Italia Decade per la nutrizione”. Il Tavolo ha come obiettivo, fra gli altri, la realizzazione di documentazione scientifica di supporto per la promozione della Dieta Mediterranea come modello delle diete tradizionali. Un modello di dieta che possa essere considerato uno strumento di sanità pubblica per la prevenzione delle malattie croniche trasmissibili. E uno strumento per la prevenzione del triplo burden della malnutrizione.

Dieta Mediterranea, quanto la segui?

Puoi dare il tuo contributo rispondendo a poche domande che ti consentiranno di scoprire in breve tempo quanto la tua dieta è “mediterranea”, il tutto in forma anonima e gratuita.

COMPILA IL QUESTIONARIO “ARIANNA”

Lo studio ARIANNA è partito ufficialmente il 13 di Settembre. Le modalità di svolgimento riguardano una prima fase di raccolta dati attraverso la compilazione spontanea del questionario online anonimo e gratuito. Il questionario è accessibile anche dal proprio smartphone in modo pratico e veloce. Successivamente ci sarà una fase di analisi dei dati e loro elaborazione.

