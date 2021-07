Monica Germani, nutrizionista, spiega: “E’ un errore comune e frustrante ‘sentirsi’ a dieta. Non bisogna certo evitare di vedere gli amici per non rovinare il regime. Saper gestire i pasti, saper scegliere e saper eventualmente recuperare è parte di un percorso fondamentale di educazione alimentare. Ed è il vero segreto per restare in forma a lungo termine. Così è possibile divertirsi, fare un aperitivo o andare al ristorante anche stando a dieta. Dunque fondamentale è saper scegliere e saper controllarsi, sbagliato sentirsi psicologicamente a disagio”.

Aperitivi, apericena e cena gustosi e leggeri