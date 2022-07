Dieta: i consigli definitivi per non ingrassare in vacanza

In generale, in estate tendiamo ad ingrassare in media tra i 3 ei 5 kg. Complici le vacanze e i tempi più rilassati, tendiamo a cambiare la nostra dieta, le nostre abitudini, tendiamo a mangiare di più fuori casa e le occasioni di aperitivi e cene con gli amici si moltiplicano. Così capita spesso che, a fine stagione, ci troviamo davanti alla bilancia con qualche chilo in più che vorremmo eliminare il prima possibile.

Ingrassare in vacanza, è sempre vero?

Sembra che l’equivalenza estate = chili in più sia inevitabile. Ma è davvero così? In realtà, non è detto che ingrassare in vacanza sia sempre un obbligo. Certo, i viaggi on the road e le piccole fughe, la mancanza di attività fisica e il moltiplicarsi di aperitivi e cene fuori non giocano a nostro favore. Ma è anche vero che possiamo approfittare dell’estate per passeggiate nella natura, il trekking, aumentare lo sport in acqua o all’aria aperta.

Quindi, se è vero che il riposo è fondamentale, possiamo inserire l’attività fisica nella nostra ruotine senza intenderla come un obbligo ma piuttosto come uno stile di vita per non ingrassare in vacanza. Vediamo allora alcuni consigli definitivi per non ingrassare in vacanza.

Mantenere le buone abitudini

La chiave per non ingrassare in vacanza è mantenere delle buone abitudini alimentari e seguire una dieta sana che ci faccia sentire anche appagati. Il problema delle vacanze deriva soprattutto da cambi di orario, pasti abbondanti, cene tardive, colazioni ultra elaborate o eccesso di alcol. Per questo è importante essere elastici ma non abbandonare mai le nostre sane abitudini alimentari. Questo ci permetterà di non ingrassare in vacanza e mantenere il nostro benessere, sia estatico che mentale.

Colazione leggera per non ingrassare in vacanza

Se ci alziamo più tardi e verso l’ora di pranzo, è meglio fare una colazione meno abbondante, sfruttando la frutta di stagione drenante ad alto contenuto di acqua e fibre (come l’ananas o l’anguria), accompagnata da un caffè o un infuso. Abbiniamo poi dei cibi più sazianti come avocado, una manciata di noci o formaggio di capra fresco, ed evitiamo il consumo di carboidrati.

E a mezzogiorno?

All’ora di pranzo, dai la priorità al pesce o ai crostacei accompagnati da verdure fresche sotto forma di insalata o gazpacho. Soprattutto, quando sei al bar sulla spiaggia, tieni presente che ci sono molte opzioni salutari invece del semplice fritto. Una porzione di sardine e una buona insalata mista è un’opzione saziante e molto salutare, ad esempio. Non vuol dire che non possiamo scegliere un fritto misto di pesce o il dolce che ci piace, ma è meglio limitarli a due volte a settimana e sempre a pranzo.

Snack in spiaggia e gelato

Per fare uno spuntino sulla spiaggia a metà pomeriggio, è un’ottima opzione portare anguria tagliata o ciliegie lavate e conservate in un tupperware di vetro. L’ideale è consumare la frutta fresca e in piccole quantità.

Quando scegliamo un gelato, meglio dare la priorità a quelli artigianali, ad alto contenuto di frutta, o ai ghiaccioli che sono meno calorici. Possiamo anche fare sorbetti fatti in casa con yogurt greco e frutta naturale ultra surgelata (come mango, banana o frutti rossi).