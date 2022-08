Dieta anti-afa: ecco cosa dovresti mangiare per sconfiggere il caldo

Ebbene sì: la nostra dieta può aiutarci a rendere il caldo più sopportabile. Ecco allora la dieta anti-afa, cioè quello che dovresti mangiare per affrontare al meglio le alte temperature.

In estate dobbiamo adattare la nostra dieta alle alte temperature. Con il caldo dobbiamo cercare di selezionare bene gli alimenti che inseriamo nel nostro carrello, perché anche la dieta può aiutarci a renderlo più sopportabile.

Nello specifico, i pasti dovrebbero essere fatti in casa e cucinati in modo semplice, e dovremmo mangiare cibi nutrienti e gustosi. Per questo, anche se a volte ci viene voglia di cibi calorici, l’importante è seguire una dieta equilibrata e seguire cotture semplici e sane.

Dieta anti-afa, alcuni consigli utili

Quando fa caldo, bisogna seguire una dieta ricca di cibi idratanti, nutrienti, di stagione e locali. Dovresti dare la priorità agli antiossidanti e alle vitamine come frutta e verdura, meglio se crudi. Inoltre il sole provoca l’ossidazione delle cellule, favorendo l’invecchiamento e i problemi della pelle, motivo per cui questi cibi sono importanti, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Dieta, ottima alleata quando fa caldo

Come può la nostra dieta aiutarci a far fronte alle alte temperature? Seguire una dieta sana ed equilibrata aiuta a mantenere stabile la pressione sanguignae un’idratazione ottimale, oltre a fornirci buoni livelli di energia. Vediamo alcuni consigli utili.

Inizia i pasti con verdure sotto forma di insalate, crudité, ecc. scegliendo se possibili sempre cibi crudi.

Prepara spuntini sani con noci, guacamole, olive, telline, hummus, ecc.

Non abusare della carne rossa e introduci più pesce azzurro. Meglio se di piccola taglia come tonno a pinna gialla, sgombro, salmone, acciuga, sardina, palombo, pesce spada o luccio.

Utilizza le spezie. Anche se può sembrare il contrario, le spezie piccanti come lo zenzero sono una buona opzione perché l’effetto sul nostro organismo è quello di rinfrescare poiché equalizzano la temperatura corporea con quella esterna.

Dai la priorità a piatti leggeri, come le insalate di legumi o di patate o con la pasta integrale. Accompagna sempre i piatti da verdure di stagione come cetrioli, pomodoro, melanzane, zucchine, lattuga, barbabietola rossa, carota, peperoni, ecc.

Rimani ben idratato

L’acqua dovrebbe rappresentare la bevanda principale. Per renderla più gustosa possiamo aromatizzarla con frutta e spezie. È vero che c’è la tendenza a consumare bibite zuccherate e alcolici per combattere il caldo, ma è importante poter scegliere anche delle bevande sostitutive che non nuocciano alla salute. Per esempio, un mojito analcolico e sano: mettiamo acqua con cubetti di ghiaccio in una bottiglia di vetro. Aggiungiamo la menta, le fette di limone e lo zenzero. È un abbinamento freddo, ma con cibi piccanti e idratanti che ci aiuteranno a contrastare il caldo.

Cibi consigliati in estate

Verdure a foglia verde, in quanto ricche di antiossidanti, vitamine e minerali come il potassio, molto importanti per ridurre la ritenzione di liquidi.

Quelli ricchi di beta-carotene come le carote.

Includiamo frutti ricchi di fibre, come le prugne, poiché con il cambio di orari tipici delle vacanze è facile soffrire di stitichezza.

Per quanto riguarda le proteine, non può mancare il pesce azzurro come il salmone o il tonno.

Carni magre come pollo, tacchino o coniglio e uova.

Formaggi freschi a bassa percentuale di grassi come la ricotta o i fiocchi di latte.

Yogurt al naturale.

I frutti di mare come cozze, gamberi o vongole sono facili da preparare e ideali anche per coprire il fabbisogno proteico.

Cibi da evitare in estate

In estate tendiamo ad avere una dieta più squilibrata che rende difficile avere una temperatura corporea adeguata. Prima di tutto, dobbiamo evitare bibite e alcolici e sostituirli con opzioni più salutari come l’acqua. Inoltre, devi evitare gli zuccheri raffinati come i dolci, i pasticcini o gli alimenti ultra-lavorati.

Nonostante le ultime scoperte indichino che il caffè, pur essendo un diuretico, non contribuisce alla disidratazione, è risaputo che tende a far urinare di più e se lo sommiamo alle alte temperature e al sudore, potrebbe causare disidratazione. Pertanto, è bene non abusarne.

È importante anche ridurre le porzioni di fritto e di grassi non sani. E quando le consumiamo in occasioni specifiche, è bene accompagnarle sempre con una buona porzione di verdure.