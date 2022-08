Consigli furbi che ti faranno bruciare 300 calorie al giorno senza fatica

Riuscire a bruciare 300 calorie al giorno senza troppa fatica è possibile, basta seguire alcuni consigli furbi ed efficaci per rimanere più attivi senza nemmeno accorgersene. Vediamo quali sono.

Al contrario di quanto si pensa, in estate è molto facile prendere qualche chilo. Le vacanze, gli aperitivi con gli amici, le occasioni di socialità, l’assenza di orari tipici delle ferie ci portano a mangiare di più (o peggio) e muoverci di meno, anche se abbiamo più tempo libero. In estate, possiamo guadagnare in media circa 3 chili se non prestiamo attenzione alla nostra dieta e all’esercizio che facciamo.

Pertanto, ti diamo alcuni suggerimenti che ti aiuteranno a bruciare 300 calorie ogni giorno senza troppa fatica. Non richiedono molto sforzo. Devi solo tenerli a mente e applicarli con regolarità

Idratati e rinfrescati con l’acqua

Non c’è opzione migliore per idratarsi bene e recuperare i liquidi persi che bere acqua. Bevande analcoliche o alcol aggiungeranno calorie vuote al tuo corpo. Inoltre, bere alcol favorisce la disidratazione. Per rendere più saporita l’acqua che bevi, puoi aggiungere fettine di limone, di arancia o altri frutti di stagione. Ad esempio, i frutti di bosco.

Mangia poco e di più

Con questo caldo torrido sicuramente non avrai voglia di mangiare molto. La digestione è più difficile e la pesantezza ti fa sentire più caldo. I nutrizionisti consigliano di fare piccoli pasti e più frequenti. In questo modo arriverai con meno meno fame ai pasti e mangerai meno.

L’esercizio è fondamentale

Per bruciare calorie, devi rimanere attivo. Sappiamo che quando siamo in vacanza, le routine cambiano. E se in inverno è stato difficile per te mantenere una routine di esercizio fisico, in estate sarà anche più complicato. L’ideale è cercare opzioni che si adattino al mood estivo e sfruttare ogni momento per mantenersi attivi. Una passeggiata lungo la spiaggia, passeggiate in montagna, usare le scale invece dell’ascensore. Insomma, approfitta di ogni momento.

Chiama la tua migliore amica al telefono e cammina mentre le racconti i tuoi piani per le vacanze. Muoviti il più possibile. Trascorri del tempo in piedi. Anche se sarai fermo, stare in piedi brucerà più calorie che stare seduti.

Pianifica i pasti, ti aiuterà a bruciare 300 calorie in più

Per quanto sia una vacanza, non buttarti sul primo cibo disponibile che trovi. Sì, cambiano i programmi e anche gli orari, ma la dieta, se è programmata, può essere adattata a queste nuove routine. Pianifica i pasti fuori casa, quelli che fai in compagnia e quelli che decidi di fare a casa.

Scegli i ristoranti con saggezza

In vacanza è più difficile mangiare bene ogni giorno, perché tendiamo ad approfittare di aperitivi e stuzzichini. Un trucco per bruciare calorie e non aggiungerne di vuote, è dedicare un po’ di tempo alla lettura del menu del locale che scegli. Dato che hai tempo libero, lascia il telefono e vai sul posto per vedere dal vivo le opzioni del menu. Questo non solo ti permetterà di fare una scelta migliore, ma ti costringerà anche a camminare.

Divertiti con gli amici

Rompere la monotonia è fondamentale per tornare a settembre con le batterie ricaricate. Ma, in aggiunta, ti aiuta anche a bruciare calorie e rimanere più attivo. Molte di queste attività riguarderanno il mangiare, ma fortunatamente i cibi estivi che desideriamo di più, soprattutto quando fa più caldo, sono quelli che contengono più acqua. Portali in spiaggia e dimentica le patatine.