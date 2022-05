Il carciofo è una delle verdure di stagione più apprezzate. Oltre ad essere un vegetale gustoso e che si presta a tantissimi piatti, possiede diverse proprietà benefiche per la nostra salute. Uno dei più noti è la sua capacità depurante. Ma questo effetto è il risultato di altre proprietà. Vediamone cinque.

Carciofo, 5 proprietà benefiche

1. Facilita la digestione

Una delle proprietà del carciofo è che può aiutarci a migliorare la digestione. Dobbiamo questa proprietà alle sue foglie, che contengono una sostanza, la silimarina , che aumenta la secrezione biliare. I sali biliari sono essenziali per una corretta digestione e assorbimento del cibo.

2. Efficace nell’evitare la sindrome metabolica

La sindrome metabolica si verifica quando compaiono una serie di condizioni che aumentano il rischio cardiovascolare e la probabilità di avere il diabete di tipo 2. Queste condizioni sono: pressione alta, glicemia alta, livelli ematici elevati di trigliceridi, bassi livelli ematici di colesterolo buono ed eccesso grasso intorno alla vita. L’incidenza della sindrome metabolica nelle donne durante la menopausa è del 35%.

Uno studio (randomizzato, in doppio cieco e placebo) ha studiato l’effetto di 450 mg di estratto di foglie di carciofo in 56 donne (età media 38 anni) per 12 settimane. Ai partecipanti è stato chiesto di continuare con la loro solita dieta e le loro normali abitudini di esercizio fisico. I risultati hanno mostrato differenze statisticamente significative nel gruppo ce assumeva l’estratto di carciofo, vedendo ridotti i parametri di: circonferenza vita, trigliceridi, pressione sanguigna e glicemia.

3. Il carciofo è purificante, un rigeneratore epatico e lassativo

L’estratto di foglie di carciofo è utilizzato nella medicina tradizionale per alleviare i problemi di fegato e digestione, proprietà dimostrate anche da diversi studi. Inoltre, i principali componenti attivi del carciofo sono la cinarina e l’acido clorogenico. Questi componenti partecipano ad un’azione purificante e disintossicante dell’organismo. È anche leggermente lassativo.

4. Aiuta a regolare la pressione sanguigna

Un altro vantaggio di questa pianta è che può aiutare a mantenere sani i livelli di pressione sanguigna. Ciò è stato osservato in uno studio pubblicato sul Journal of Dietary Supplements. In questo studio, l’efficacia del succo di carciofo concentrato è stata valutata in pazienti con lieve ipertensione. Dopo 12 settimane, la pressione sanguigna sistolica, la pressione nel sangue che si verifica quando il cuore si contrae e viene indicata come il numero più alto, è diminuita in modo significativo. Inoltre, la diastolica, che si verifica quando il cuore si rilassa, era significativamente inferiore rispetto al basale rispetto al gruppo placebo.

5. Perché ci aiuta a perdere peso?

Uno dei vantaggi più noti di questa pianta è che può aiutarci a sbarazzarci dei chili in più. Il suo apporto calorico è molto basso, il carciofo ha meno dell’1% di grassi, e questo si traduce in circa 22 calorie ogni 100 grammi. Pertanto, l’effetto dimagrante del carciofo è dovuto a tre fattori: il suo basso livello calorico, il suo effetto diuretico e la sua capacità di digerire i grassi ed eliminarli.

Tuttavia, va ricordato che ciò non sarà possibile se non è accompagnato da uno stile di vita sano, in cui siano presenti una dieta equilibrata ed esercizio fisico.