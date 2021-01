Dietro la caduta dei capelli possono nascondersi svariate cause, alcune innocue, altre più specifiche e meritevoli di un approfondimento medico.

La maggior parte degli adulti perde in media 75-100 capelli al giorno in base a un processo naturale, ma nei cambi di stagione possiamo arrivare a perdere anche 150 capelli.

Se ti rendi conto che la quantità di capelli che perdi è superiore a questi numeri, meglio rivolgersi a un dermatologo.

Proviamo a vedere alcune della cause che portano alla perdita dei capelli.

Capelli che cadono: 8 motivi.

Partiamo subito da un problema che in questo periodo storico molto comune nella popolazione: lo stress.

Qualsiasi tipo di tensione fisica o emotiva può innescare una cascata di ormoni che interrompono il ciclo dei capelli.

Lo stress spinge il tuo cervello a pompare il cortisolo (“la madre di tutti gli ormoni dello stress”), provocando la caduta dei capelli.

I cambiamenti stagionali hanno la loro influenza. I capelli tendono a crescere più velocemente in estate mentre quando finisce la stagione calda la caduta aumenta.

Puoi correre ai ripari seguendo una dieta ricca dei giusti nutrienti, come ferro, proteine e grassi sani oppure rivolgerti al tuo medico per avere consigli su quale integratore assumere.

Più del 30% delle persone che contraggono l’infezione da Covid-19 riporta una copiosa caduta di capelli, fatta di intere ciocche.

E questo sul piano psicologico aggrava le conseguenze del coronavirus.

Tenere i capelli legati più di quattro volte a settimana significa sottoporre la chioma a una pressione costante, portando all’indebolimento della stessa.

Piastra, phon e e prodotti chimici, seppur indispensabili, possono stressare i capelli e il cuoio capelluto.

Approfitta di questo periodo di quarantena per lasciare libera la chioma il più possibile.

Non usare un buon balsamo è un altro grande errore che può portare a trovare ciocche intere sulla spazzola. Scegli il prodotto giusto per il tuo caso specifico, così come faresti con una crema.

Cambiamenti ormonali dovuti a menopausa e gravidanze, nonché diede troppo severe, sono altri due fattori che possono influire sulla salute dei capelli e indebolirli.

Foto di Martin Slavoljubovski da Pixabay.