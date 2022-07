Apprezzare le piccole cose porta a un'esistenza più felice

Apprezzare la bellezza intrinseca delle piccole cose quotidiane della vita può contribuire a un’esistenza più significativa, secondo una nuova ricerca pubblicata di recente su Nature Human Behaviour. Joshua Hicks, professore presso il Dipartimento di scienze psicologiche e cerebrali della Texas A&M University, afferma che questo potrebbe essere un fattore precedentemente non considerato quando si parla di percezione del significato delle cose.

Gli studiosi hanno chiesto ai partecipanti allo studio quanto fortemente si identificassero con affermazioni legate alla ricerca della bellezza nella vita e all’apprezzamento di un’ampia varietà di esperienze. È stato anche chiesto loro di ricordare l’evento più significativo del mese precedente al test. L’obiettivo era quello di misurare l’apprezzamento esperienziale. Hicks ha descritto questa serie di esperimenti in un recente articolo di cui è coautore per Scientific American. I risultati hanno confermato la teoria originale secondo cui apprezzare piccoli momenti può rendere la vita più significativa. Insomma, la felicità è nelle piccole cose. Non si tratta solo di un luogo comune, ma di un modo di vivere la propria vita.

“Potrebbe non riguardarti se resti nel grande schema delle cose, ma abbiamo mostrato che le persone che apprezzano le piccole cose, come la tua tazza di caffè al mattino o essere consapevoli nelle conversazioni con gli altri, tendono ad avere un alto senso di significato nella vita”, ha detto. “Il significato è tutto intorno a noi quando possiamo sperimentare la bellezza naturale del mondo. Può essere la bellezza del viso di un’altra persona, il cibo che mangiamo o le canzoni che ascoltiamo”, ha detto il professore. “In questo momento, dal momento che i telefoni cellulari e i social media sono così diffusi, penso che le cose sminuiscano il nostro senso di significato. Queste cose possono essere divertenti, ma troppe possono davvero distrarre da ciò che è reale, come la bellezza naturale”. Fonte: Medical X Press.Foto di Pexels da Pixabay.