Dieta, abitudini del sonno e skincare non sono gli unici fattori che possono influenzare la tua pelle. Anche lo stress può avere un impatto significativo sulla salute della pelle. Quando siamo stressati, la nostra pelle può diventare più secca e squamosa, può apparire spenta e pallida, può iniziare a produrre più sebo, possono comparire macchie scure e persino brufoli. In alcuni casi lo stress può persino contribuire alla comparsa di eczema e psoriasi.

Vediamo allora 5 modi subdoli con cui lo stress impatta anche sulla tua pelle, e cosa puoi fare al riguardo.

1. Lo stress può causare acne

Quando siamo sottoposti a stress, il nostro corpo produce più ormoni come la cortisolo, l’adrenalina e la noradrenalina. Questi ormoni sono importanti per il benessere generale, ma possono anche portare a una maggiore produzione di sebo, che può ostacolare la respirazione delle cellule della pelle e portare a infiammazioni. Inoltre, lo stress può causare una diminuzione della produzione di collagene, che è una proteina naturale che contribuisce alla salute e al benessere della pelle.

2. Può causare secchezza

Non è solo il freddo invernale a seccare la pelle. Anche lo stress può causare la pelle secca, ruvida, pruriginosa o screpolata. L’aumento del cortisolo sistemico dovuto allo stress emotivo può rendere più difficile per la pelle trattenere l’idratazione, rendendola disidratata. Fortunatamente, puoi prevenire la secchezza usando una crema idratante con ceramidi (una famiglia di lipidi cerosi).

3. Può portare a borse sotto gli occhi

Se hai problemi a dormire perché sei stressato, il rischio di svegliarti con borse scure e pesanti sotto gli occhi è molto alto. Inoltre, se rimani sveglio fino a tardi e ti abbuffi di snack salati o alcol, potresti far sembrare il tuo viso gonfio e opaco. Per una pelle più luminosa e tonica, è importante limitare l’alcol e il cibo ricco di sale prima di andare a dormire.

E se la tua pelle sotto gli occhi sembra ancora scura o gonfia, prova a usare un siero alla caffeina o al tè verde al mattino, che possono aiutare a lenire la pelle e ridurre il gonfiore.

4. Può peggiorare le condizioni della pelle come psoriasi o eczema

Uno dei modi più significativi in ​​cui lo stress colpisce la pelle è l’esacerbazione di condizioni della pelle come psoriasi o eczema. Le persone che hanno una storia di eczema e psoriasi – entrambe condizioni infiammatorie della pelle – possono sperimentare riacutizzazioni durante i periodi di stress emotivo probabilmente a causa dell’aumento del cortisolo, che aumenta l’infiammazione nel corpo.

Per prevenire le riacutizzazioni, è fondamentale prestare attenzione ai livelli di stress, impegnarsi in attività rilassanti, assumere regolarmente i farmaci per la pelle e mantenerla idratata.

Ovviamente, in casi di eczema e psoriasi è importante chiedere consiglio al proprio medico.

5. Lo stress può accelerare l’invecchiamento della pelle

Come se lo stress non causasse già abbastanza problemi, nel tempo può anche regalarti più rughe e linee sottili. Lo stress cronico può causare l’invecchiamento precoce della nostra pelle causando danni a parti del nostro DNA. Potrebbe anche verificarsi una cascata di eventi innescati dallo stress che possono diminuire il tessuto connettivo nella nostra pelle, diminuendo le fibre di collagene elastina. Alla fine questo porta a più rughe e cedimenti.

Indossare la protezione solare ogni giorno è fondamentale per prevenire l’invecchiamento precoce della pelle o danni indotti dai raggi UV.