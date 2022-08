5 consigli per non alterare il tuo metabolismo durante le vacanze

Quando arrivano le vacanze estive, siamo meno severi con ciò che mangiamo, ci sentiamo più liberi con gli orari e, in alcuni casi, diventiamo più pigri e facciamo meno esercizio. Tutto ciò può influire sul nostro metabolismo, che è la somma di diversi fattori legati al modo in cui l’organismo assimila e metabolizza i nutrienti affinché tutto il nostro organismo funzioni correttamente.

La buona salute del nostro metabolismo è determinata dalla glicemia a digiuno, dal livello di trigliceridi, dai livelli di colesterolo HDL e LDL, la pressione sanguigna, e dalla circonferenza vita media. Tutti questi fattori dipendono in gran parte dalle nostre abitudini, dalla nostra dieta e dall’esercizio che facciamo.

Cosa possiamo fare per far funzionare correttamente il nostro metabolismo? Vediamo 5 consigli validi.

Rimani idratato

Tra il 50 e il 70% del nostro peso corporeo è costituito da acqua. È l’elemento principale del nostro corpo e svolge funzioni essenziali. Un corretto bilancio idrico, quindi, migliorerà anche il corretto funzionamento del metabolismo, il trasporto dei nutrienti, la circolazione e la regolazione della temperatura.

Devi bere anche quando non hai sete. Quando la temperatura aumenta o ti alleni all’aperto, bevi anche più del solito per evitare rischi di calore. Anche la disidratazione può influenzare la salute metabolica. Ad esempio, può impedire la corretta assimilazione dei nutrienti e aumentare i livelli di glucosio nel sangue.

Mangia vario, sano ed equilibrato

Un trucco è riempire i piatti di colore e dividerli in tre parti. Il 50% deve corrispondere ad alimenti come verdure, il 25% a proteine e il 25% a legumi, riso o patate. Gli alimenti vegetali sono molto importanti durante tutto l’anno, ma soprattutto in estate, poiché forniscono idratazione e contribuiscono alla salute metabolica.

Mangia lentamente e applica la legge dell’80% dei nativi giapponesi: smetti di mangiare quando non sei ancora sazio, cioè quando potresti mangiare il 20% in più. Evita di bere alcolici, poiché l’alcoo disidrata. Accompagna invece i pasti con l’acqua.

Fai delle passeggiate dopo aver mangiato

Una delle chiavi per mantenere una buona salute metabolica è il movimento. Facilita la digestione, la rende meno pesante e aiuta il transito intestinale. Per questo è una buona scelta fare una breve passeggiata, di circa 20 o 30 minuti, dopo ogni pasto.

In questo modo, inoltre, il corpo viene educato affinché i muscoli consumino direttamente l’energia ingerita. Pertanto, è necessaria meno insulina per assorbire il glucosio in eccesso. Viene anche immagazzinato meno grasso e guadagniamo meno peso. Questo accade perché quando non bruciamo il glucosio in eccesso, il corpo lo converte in grasso che viene immagazzinato, il che ci fa aumentare di peso e altera anche la circonferenza della vita.

Per migliorare il metabolismo anticipa l’ora di cena

Per mantenere un’adeguata salute metabolica, l’ora di cena dovrebbe essere anticipata e cercare di attivare il metabolismo dopo aver mangiato. In questo modo impediremo al nostro corpo di lavorare quando dovrebbe riposare.

Cenare presto, senza alcol e fare una passeggiata dopo aver mangiato aiuterà il nostro metabolismo a funzionare bene. Possiamo anche prendere un gelato durante quella passeggiata. Questa leggera assunzione aiuterà la digestione ad essere più fluida e i muscoli e il consumo di glucosio durante il movimento impediranno al cibo di essere convertito in grasso che viene immagazzinato nel corpo.

Dormi e riposa correttamente

Il riposo è essenziale affinché la salute metabolica mantenga un ritmo elevato. Gli organi hanno bisogno di riposo e quel riposo avviene di notte. Dormire poco fa sì che il corpo aumenti la resistenza all’insulina, facendo sì che la digestione generi picchi di glucosio più elevati. Un corretto riposo deve raggiungere almeno le sette ore a notte.