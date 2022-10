4 piante medicinali che saranno le tue migliori alleate questo autunno

Se la nuova stagione mette il tuo fisico a dura prova, prova queste 4 piante medicinali che siamo certi diventeranno le tue migliori alleate dei prossimi mesi. L’autunno è arrivato e quest’anno stiamo vivendo delle oscillazioni termiche senza precedenti. Con questi repentini cambi di temperatura, non è strano prendersi un raffreddore o un’influenza.

Sbalzi di temperatura e malattie respiratorie sia virali che batteriche possono mettere a dura prova il nostro organismo. E’ quindi importante correre ai ripari e prepararsi all’arrivo del freddo intenso dell’inverno. In questo senso, le piante medicinali sono delle ottime alleate della nostra salute in quanto ci aiutano a prenderci cura di noi stessi e a rafforzare il nostro sistema immunitario. Non solo: le piante medicinali sono nostre alleate anche per la salute della pelle.

4 piante medicinali alleate del nostro benessere

Vediamo allora 4 piante medicinali che diventeranno le nostre migliori alleate durante l’autunno.

1. Ganoderma o Reishi

E’ un fungo officinale ampiamente utilizzato nella medicina cinese per i suoi poteri antiossidanti, antitumorali e rinforzanti del sistema nervoso e immunitario. Promuove la circolazione sanguigna, stimola la rigenerazione delle cellule del fegato e ha proprietà antistaminiche. Grazie ai suoi numerosi effetti benefici, questo fungo favorisce l’abbassamento della pressione sanguigna e allo stesso tempo abbassa i livelli di colesterolo. Si può assumere il ganoderma sotto forma di decotto. Gli esperti consigliano di consumarne non più di 3 grammi al giorno abbinati ad una piccola quantità di foglie di ulivo.

Controindicazioni: Non è consigliato in caso di ostruzione delle vie biliari. Occasionalmente può causare secchezza delle fauci, sonnolenza, gonfiore, minzione frequente, sudorazione o nausea. Non assumere il ganoderma se prendi anticoagulanti.

2. Iperico

È un ottimo antidepressivo naturale. Molto efficace per alleviare ansia, irritabilità e tensione. Può anche essere utile per l’insonnia derivante da pensieri e incubi ansiosi. Ottimo antivirale sia per uso interno che esterno. Inoltre, Diverse ricerche affermano che l’integratore naturale di iperico aiuta ad alleviare alcuni sintomi della menopausa, in particolare regola gli sbalzi d’umore e riduce le vampate di calore.

Controindicazioni: Diminuisce i livelli plasmatici di alcuni farmaci come immunosoppressori, anticoagulanti, antiaritmici, calcio-antagonisti, antianginosi, contraccettivi ormonali, antivirali, statine, chemioterapia e altri farmaci antitumorali. Ma anche beta-bloccanti adrenergici, agenti ipoglicemizzanti, antiulcera, agenti antimicotici , miorilassanti, antimicotici e antistaminici. Chiedi sempre consiglio al medico di fiducia prima di assumere l’iperico, così come qualsiasi altro rimedio naturale.

3. Zenzero

Ampiamente usato per domare la nausea, anche quella mattutina da gravidanza, lo zenzero è ottimo alleato contro raffreddore e influenza, migliora la circolazione ed è un ottimo antinfiammatorio generale. Ha attività antimicrobica e diaforetica.

Controindicazioni: non consumare in caso di problemi di coagulazione o se si prendono anticoagulanti. Non consumare lo zenzero se si assumono antipertensivi.

4. Timo

I componenti volatili dell’olio di timo, in particolare il timolo, sono antibatterici contro diversi tipi di batteri, compresi quelli coinvolti nelle infezioni delle vie respiratorie superiori. Scegli il timo per le condizioni respiratorie con tosse produttiva (con catarro). Inoltre, ha proprietà antimicrobiche, antivirali, espettoranti e anti-catarrali, risultando quindi benefico per raffreddore, influenza e altre infezioni delle vie respiratorie superiori e inferiori.

Controindicazioni: evitare in gravidanza.