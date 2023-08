3 Bevande Estive Fresche, Salutari e Poco Caloriche da fare in casa

Questo è il momento perfetto per godersi bevande estive fresche e dissetanti che ci aiutino a combattere il caldo e a mantenere l’organismo idratato. Tuttavia, spesso le bevande estive disponibili in commercio possono contenere zuccheri aggiunti e calorie in eccesso. Ecco perché preparare in casa bevande salutari e poco caloriche può essere una scelta vincente. Vediamo allora tre ricette di bevande estive che ti aiuteranno a rinfrescarti e a prenderti cura della tua salute.

1. Acqua Infusa di frutta e menta

L’acqua infusa è un’opzione leggera e deliziosa per idratarti durante i mesi caldi. È semplicissima da preparare: riempi una caraffa d’acqua e aggiungi fette di frutta fresca come fragole, limoni, cetrioli e arance. Aggiungi anche alcune foglie di menta per un tocco di freschezza. Lascia l’acqua in frigorifero per alcune ore in modo che i sapori si mescolino. Questa bevanda è priva di calorie ed è un’ottima alternativa alle bevande zuccherate. Ecco un esempio:

Ingredienti:

1 arancia

1 limone

1 lime

1/2 cucchiaio di zucchero di canna (o a piacere)

8-10 foglie di menta fresca

1 litro di acqua fresca

Procedimento:

Prepara gli Agrumi: Sbuccia l’arancia, il limone e il lime, rimuovendo completamente la buccia esterna. Taglia la frutta a fette sottili o a spicchi, a tuo piacere. Assicurati di rimuovere i semi. Prepara la Menta: Lavare accuratamente le foglie di menta sotto acqua corrente. Puoi strapparle leggermente per liberare gli oli essenziali e intensificare il sapore. Componi la Bevanda: In una caraffa o un contenitore, unisci le fette di agrumi e le foglie di menta. Aggiungi mezzo cucchiaio di zucchero di canna (o regola la quantità in base alle tue preferenze). Aggiungi l’Acqua Fresca: Versa il litro di acqua fresca nella caraffa, sopra gli agrumi e la menta. Mescola delicatamente con un cucchiaio lungo per distribuire il sapore. Raffredda e Lascia in Infusione: Copri la caraffa e mettila in frigorifero per almeno 1-2 ore (o anche durante la notte). Questo consentirà agli aromi di mescolarsi bene con l’acqua. Servi e Gusta: Una volta che la bevanda è ben infusa, servi in bicchieri con ghiaccio. Puoi aggiungere qualche foglia di menta fresca come decorazione. Goditi la tua acqua fruttata alla menta fresca e rinfrescante!

2. Bevande estive fresche: Frullato di Frutta

I frullati di frutta sono una soluzione golosa e salutare per affrontare le giornate calde. Mescola nella tua frullatrice frutta fresca come fragole, ananas, kiwi o pesche insieme a un po’ di acqua o latte scremato. Puoi aggiungere anche del ghiaccio per renderlo ancora più rinfrescante. Questa bevanda è ricca di vitamine e antiossidanti, ed è perfetta per una pausa gustosa e nutriente.

Ingredienti:

1 banana matura (circa 120 g)

1 pesca matura, snocciolata e tagliata a pezzi (circa 150 g)

100 g di fragole fresche, lavate e tagliate a metà

100 g di ananas fresco, tagliato a cubetti

120 ml di latte di cocco o latte di mandorle (a piacere)

15 g di miele o sciroppo d’acero (opzionale, per dolcificare)

Ghiaccio (a piacere)

Preparazione:

Prepara la Frutta: Sbuccia la banana e tagliala a rondelle. Prepara la pesca rimuovendo il nocciolo e tagliandola a pezzi. Lavare e preparare anche le fragole e l’ananas. Frulla gli Ingredienti: In un frullatore potente, aggiungi tutti gli ingredienti: banana, pesca, fragole, ananas e il latte di cocco o mandorla. Aggiungi anche il miele o lo sciroppo d’acero se desideri un tocco di dolcezza. Frulla fino a Ottenere una Consistenza Liscia: Frulla gli ingredienti a velocità media-alta fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Se preferisci una consistenza più densa, puoi aggiungere qualche cubetto di ghiaccio e frullare ulteriormente. Verifica il Gusto: Assaggia il frullato e aggiusta la dolcezza o la consistenza secondo le tue preferenze. Aggiungi più miele o latte se necessario. Servi e Gusta: Versa il frullato di frutta fresca in bicchieri alti. Se desideri, puoi decorare con una fragola o una fetta di banana sulla parte superiore.

3. Tè Freddo all’Hibiscus con Limone

Il tè freddo all’hibiscus è una bevanda colorata e benefica, ideale per le giornate estive. Prepara una tazza di tè all’hibiscus seguendo le istruzioni sulla confezione e lascialo raffreddare. Aggiungi il succo di mezzo limone e mescola bene. Aggiungi ghiaccio e goditi il suo sapore unico e rinfrescante. L’hibiscus è noto per i suoi potenziali benefici per la salute, tra cui il supporto al sistema immunitario e la regolazione della pressione arteriosa.

Ingredienti:

2 bustine di tè all’hibiscus

4 tazze d’acqua

1 limone biologico

2-3 cucchiai di sciroppo di zucchero o miele (a piacere)

Ghiaccio

Foglie di menta fresca (opzionale, per guarnire)

Procedimento:

Prepara il Tè all’Hibiscus: Porta a ebollizione 4 tazze d’acqua e poi spegni il fuoco. Aggiungi le bustine di tè all’hibiscus nell’acqua calda e lascia in infusione per 5-7 minuti. Più lunga sarà l’infusione, più intenso sarà il colore e il sapore del tè. Raffredda il Tè: Una volta terminata l’infusione, rimuovi le bustine di tè e lascia raffreddare il tè all’hibiscus a temperatura ambiente. Puoi anche metterlo in frigorifero per farlo raffreddare più velocemente. Prepara il Limone: Mentre il tè si raffredda, prepara il limone. Grattugia la scorza del limone per ottenere la sua buccia, evitando la parte bianca amara. Quindi, spremi il limone per ottenere il succo. Aggiungi il Limone e il Dolcificante: Una volta che il tè è completamente raffreddato, aggiungi il succo di limone e il dolcificante (sciroppo di zucchero o miele) a piacere. Mescola bene per assicurarti che il limone e il dolcificante si distribuiscano uniformemente nel tè. Servi il Tè Freddo all’Hibiscus con Limone: Riempire i bicchieri con cubetti di ghiaccio. Versa il tè freddo all’hibiscus con limone sui cubetti di ghiaccio. Guarnisci ogni bicchiere con alcune foglie di menta fresca per un tocco di freschezza aggiuntiva.

Rinfrescati in Modo Salutare Questa Estate

Preparare bevande estive fresche e salutari in casa è un modo fantastico per prenderti cura del tuo benessere e rinfrescarti durante le giornate più calde. Sperimenta con ingredienti freschi e nutrienti per creare opzioni personalizzate che si adattino ai tuoi gusti. Ricorda che idratarsi adeguatamente è fondamentale per affrontare l’estate in modo sano e godere al massimo di questa stagione.