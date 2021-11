Ormai è cosa nota che un invecchiamento sano va di pari passo con una corretta alimentazione.

La dieta da seguire per rallentare l’invecchiamento del cervello è forse più semplice del previsto.

Il segreto non è tanto questo o quell’ingrediente, ma piuttosto mantenere una dieta varia che comprenda tutti i gruppi di alimenti.

Per esempio uno studio italiano ha dimostrato che una dieta ricca di polifenoli, i preziosi antiossidanti presenti nell’uva, nel vino rosso, tè, frutta e verdura in generale, potrebbe rallentare l’invecchiamento del cervello.

Gli alimenti alleati per un invecchiamento sano.

L’olio d’oliva, ormai noto come il nuovo “oro nero” dell’alimentazione, ha forti proprietà antinfiammatorie che possono proteggere dall’invecchiamento della pelle e dalle malattie croniche.

Gli scienziati cinesi hanno scoperto che il consumo di tè verde può aiutare a prevenire il morbo di Alzheimer. Gli scienziati della Anhui Agricultural University e della University of Science and Technology of China hanno rivelato che il tè verde potrebbe favorire la riduzione dei danni sinaptici nonché il miglioramento dell’apprendimento e della memoria.

I pesci grassi, ricchi di omega-3, proteine, selenio e astaxantina, sono tutti associati a una pelle più sana. Tra questi ci sono alimenti come il salmone.

Grazie all’elevato contenuto di polifenoli, il cioccolato fondente (senza latte e senza zuccheri aggiunti) fa bene al cuore, abbassando la pressione del sangue.

In frutta e verdura si nascondono i segreti della longevità, molecole promettenti che ad alte dosi sembrano capaci di rallentare l’invecchiamento e contrastare le malattie correlate, dalla demenza all’osteoporosi.

E’ autunno, mettete nel carrello i melograni. Questi frutti sono ricchi di antiossidanti che possono aiutare la riparazione della pelle e proteggerla dai danni causati dal sole.

L’avocado è ricco di vitamine, in particolare la vitamina E, sali minerali e omega 3. Questo alimento è ottimo per idratare, donare elasticità e curare o prevenire la secchezza della pelle. Grazie all’alta concentrazione di acido palmitoleico, inoltre, l’avocado è ideale anche per la cute più sensibile o facilmente irritabile.

Super promossi anche i pomodori, ricchi di licopene, un carotenoide con una raggiera di benefici per la salute.

Foto di Free-Photos da Pixabay.