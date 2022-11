Zuccheri aggiunti, 6 alimenti in cui sono nascosti

Gli zuccheri aggiunti sono nemici della dieta e in generale della salute. Spesso mangiamo degli alimenti nella convinzione che ne siano privi, ma non è così. Quei cibi vanno quindi a sommarsi agli altri che hanno zuccheri “palesi” per la nostra immaginazione, come il cucchiaino che mettiamo nel caffè o un dolce, solitamente associato agli alimenti zuccherini. Considerando che il diabete di tipo 2 sta ormai raggiungendo livelli epidemici anche tra gli over 30, è fondamentale sapere ciò che finisce nel nostro piatto. Vediamo alcuni alimenti che sono una fonte di zuccheri nascosti, sebbene molti non ne siano consapevoli.

Partiamo da un alimento spesso associato a uno stile di vita sano. Lo yogurt. E’ vero, si tratta di un cibo alleato della salute, ma attenzione al tipo di vasetto che si sceglie. Pranzare o cenare con uno yogurt alla frutta o al cioccolato è un’azione inutile. Faremmo meglio a mangiare un piatto di carboidrati, insieme a proteine e verdura. Gli yogurt ideali per la dieta sono quelli bianchi, senza zuccheri aggiunti e possibilmente con probiotici.

Veniamo poi agli hamburger vegetali confezionati. Chi li mangia al posto della carne deve essere consapevole del fatto che dal punto di vista etico verso gli animali è tutto a posto, ma da quello del loro contenuto nutrizionale no. Anche questi cibi possono contenere zuccheri aggiunti. Non tutti, ma molti sì. Quindi vanno consumati con moderazione. Se un giorno mangiate un bel medaglione ai legumi, dopo evitate di abusare di pane o pizza. Inoltre, parliamo sempre di alimenti ultra trasformati, se di origine industriale.

Pane in cassetta. Altra nota dolente. Sebbene sia buono, morbido, ideale per fare un bel toast o un tramezzino, spesso è una fonte di zuccheri aggiunti. Vi conviene dare un’occhiata agli ingredienti per capire se ne sia privo o meno. Farlo non costa nulla per mettere in atto una spesa consapevole.

Stesso discorso per i prodotti panati. Nella loro panatura possono nascondersi degli zuccheri. Attenzione anche ai succhi di frutta industriali, così come quelli biologici. Lo zucchero aggiunto è sempre quello, anche se di canna. Meglio optare per il frutto intero, che contiene anche la fibra. Ultime, le zuppe preparate. Una vellutata di zucca confezionata può esserne una fonte. Anche in questo caso, è bene leggere gli ingredienti.