Usare strategie per far mangiare i bambini potrebbe essere controproducente. Una nuova ricerca ha scoperto che gli escamotage che i genitori usano sui loro bebè inappetenti potrebbero inavvertitamente trasformare i figli in mangiatori ancora più esigenti, interrompendo la loro capacità di regolare il proprio appetito e stabilire sane abitudini alimentari. Lo evidenzia una ricerca pubblicata sulla rivista Appetite.

La ricerca dell’Istituto per l’attività fisica e la nutrizione IPAN della Deakin University, in Australia, ha scoperto che la pressione e la persuasione per incoraggiare i figli a mangiare possono rivelarsi meno efficaci nello sviluppo di comportamenti alimentari sani. La ricercatrice principale dello studio, la dott.ssa Alissa Burnett, ha affermato che i genitori potrebbero ottenere risultati migliori coinvolgendo i propri bambini nella preparazione dei pasti e non costringendoli a mangiare.

“I risultati ci dicono che dobbiamo fare di più per aiutare i genitori dei mangiatori esigenti perché le strategie che usano istintivamente, sebbene ben intenzionate, non aiutano i loro figli a sviluppare comportamenti alimentari sani per tutta la vita”, ha affermato il dott. Burnett. “Può essere molto frustrante quando i bambini si rifiutano di mangiare o si rifiutano di mangiare determinati alimenti e iniziamo a preoccuparci che il bambino abbia fame o non riceva un’alimentazione adeguata, quindi è importante fornire consigli ben mirati”.

Per arrivare a questi risultati è stata eseguita un’indagine su oltre 1.500 madri di bambini di età compresa tra 2 e 5 anni e ha valutato i livelli di pignoleria dei bambini utilizzando il questionario sul comportamento alimentare dei bambini. Alle madri è stata posta la domanda a risposta aperta: “Quali sono le strategie che usi quando tuo figlio è pignolo o si rifiuta di mangiare?”. Le risposte mostrano che le strategie possono rafforzare la pignoleria, promuovere una scarsa autoregolazione dell’appetito o una scarsa assunzione dietetica.

“Presentare cibi in forme insolite o nascondere determinati ingredienti, come le verdure, potrebbe migliorare l’assunzione dietetica a breve termine, ma non insegna ai bambini ad accettare una varietà di cibi a lungo termine”, ha affermato Burnett. Fonte: Medical X Press.