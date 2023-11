Una dieta sana, la chiave per aggiungere fino a 10 anni di vita

Sei pronto a scoprire il segreto per aggiungere fino a 10 anni alla tua vita? Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Food ha rivelato che passare da una tipica dieta occidentale a un regime alimentare più sano potrebbe fare proprio questo per te.

Lo studio, condotto all’Università di Bergen in Norvegia, ha analizzato i dati della Biobanca britannica, coinvolgendo mezzo milione di volontari nel Regno Unito, tutti compresi nella fascia d’età tra i 40 e i 69 anni. Il focus era sulle abitudini alimentari e come queste influenzano l’aspettativa di vita nel lungo periodo.

Lo studio nel dettaglio

Gli studi precedenti hanno già evidenziato come diete non salutari siano responsabili di oltre 75.000 morti premature ogni anno solo nel Regno Unito. Questo nuovo lavoro si è concentrato su come cambiare le abitudini alimentari possa impattare sulla longevità delle persone. I ricercatori hanno diviso i volontari in gruppi in base ai loro modelli alimentari e hanno monitorato le modifiche nel corso degli anni.

La sorprendente scoperta è stata che coloro che sono passati da una dieta non salutare a una sana hanno aggiunto in media quasi 10 anni alla loro vita, se hanno mantenuto questo comportamento alimentare nel tempo. Anche coloro che hanno adottato una dieta più sana in età più avanzata hanno goduto di benefici, seppur in misura minore.

L’aspetto rivoluzionario di questo studio suggerisce che le persone di mezza età hanno il potenziale di cambiare radicalmente il loro destino aggiungendo semplicemente abitudini alimentari più sane alla loro routine quotidiana.

I ricercatori indicano che le implicazioni di questo studio potrebbero essere utilizzate dai governi e dalle autorità sanitarie per migliorare l’aspettativa di vita della popolazione. Introdurre tasse sui cibi non salutari e sovvenzionare quelli salutari potrebbe essere una strategia vincente per incentivare scelte alimentari più intelligenti e, di conseguenza, una popolazione più sana e longeva.

Il messaggio è chiaro: la tua dieta non influisce solo sul tuo peso e sulla tua salute attuale, ma può avere un impatto significativo sulla tua longevità. Investire nella tua salute ora potrebbe significare godere di molti anni felici e sani in più nel tuo futuro.