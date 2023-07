Il silenzio fa rumore, è possibile ascoltare il suo suono. Simon & Garfunkel a questo punto avevano ragione: il “sound of silence” esiste. Chi medita forse se ne era già accorto oppure da oggi in poi potrà prestarci attenzione. A queste conclusioni sono arrivati i ricercatori della Johns Hopkins University (Usa), attraverso sette esperimenti condotti su mille volontari. Sfruttando le illusioni uditive, l’equivalente sonoro delle illusioni ottiche, hanno dimostrato che il nostro cervello percepisce il silenzio allo stesso modo dei suoni. Lo studio è pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze, Pnas.

“Di solito pensiamo che il nostro senso dell’udito sia interessato ai suoni. Ma il silenzio, qualunque cosa sia, non è un suono: è l’assenza di suono”, afferma l’autore principale dello studio, Rui Zhe Goh. “Sorprendentemente, ciò che suggerisce il nostro lavoro è che anche il nulla è qualcosa che si può sentire”.

Il team di psicologi e filosofi della Johns Hopkins University lo ha dimostrato attraverso sette esperimenti basati sulle illusioni uditive, come quella che induce il cervello degli ascoltatori a pensare che due suoni distinti siano più brevi di un singolo suono, anche se in realtà il tempo totale è lo stesso. Sostituendo i suoni con il silenzio, si è visto che l’illusione è comunque in grado di distorcere la percezione del tempo: un singolo silenzio continuo è percepito come più lungo di due silenzi separati, nonostante abbiano la stessa durata complessiva.

Ascoltiamo davvero il suono, non solo deduzione

I ricercatori ipotizzano che se reagiamo al silenzio allo stesso modo in cui reagiamo al suono, stiamo davvero ascoltando quel silenzio, e non stiamo solo deducendo che c’è. Per il futuro hanno in programma di continuare a indagare la percezione del silenzio così come le sparizioni visive e altri esempi di cose che le persone possono percepire come assenti. FONTE ANSA.