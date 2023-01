Rimettersi in forma dopo le feste: 10 consigli dell’esperto

Il rientro dopo le festività natalizie può essere spesso causa di stress e ansia anche per via di un regime alimentare più permissivo e con qualche eccesso adottato durante i giorni di vacanza e con il quale adesso si fanno i conti. Aver esagerato con le calorie, porzioni abbondanti e qualche strappo alla regola può dover significare ora e nei primi giorni dell’anno approcciarsi al cibo con un atteggiamento particolarmente severo o e che può rivelarsi, al contrario, controproducente e in certi casi anche dannoso per la nostra salute.

Per chi sente di doversi rimettere in forma dopo in Natale, gli esperti ricordano che il benessere a tavola comincia soprattutto con un rapporto sano con il cibo, che deve restare sempre una forma di piacere, godimento e convivialità.

10 consigli pratici per rimettersi in forma dopo le feste di Natale , il Dott. Giulio Gaudio esperto dietista nutrizionista, stila un piccolo e utile vademecum che mette soprattutto al primo posto un sano rapporto con il cibo con il corpo e con la mente: In questa lista diesperto dietista nutrizionista, stila un piccolo e utile vademecum che mette soprattutto al primo posto un sano rapporto con il cibo con il corpo e con la mente:

1. Inizia con una dieta equilibrata: cerca di mangiare frutta, verdura, assumere proteine magre e carboidrati complessi in modo da fornire al tuo corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno

2. Bevi molta acqua: l’acqua aiuta a mantenere il tuo corpo idratato e a eliminare le tossine

3. Fai attività fisica regolarmente: cerca di fare almeno 30 minuti di esercizio fisico ogni giorno, anche solo camminando a passo svelto o facendo una passeggiata

4. Cerca di dormire abbastanza: il sonno è importante per il benessere fisico e mentale, cerca di dormire almeno 7-8 ore a notte

5. Evita gli alimenti trattati e i cibi spazzatura: opta per cibi freschi invece di cibi elaborati e pieni di grassi, zuccheri e sale

6. Cerca di limitare il consumo di alcol: l’alcol contiene calorie vuote e può interferire con il sonno e con la tua routine di allenamento

7. Trova un’attività che ti piaccia: cerca di fare esercizio fisico in modo divertente, ad esempio prova a fare un nuovo sport o a frequentare un corso in palestra

8. Cerca di non saltare i pasti: mangiare regolarmente ti aiuterà a mantenere stabili i livelli di energia e a prevenire il desiderio di cibi poco salutari

9. Trova un partner di allenamento: avere un amico con cui fare attività fisica può essere un modo motivante per rimanere in forma

10. Sii paziente: non aspettarti risultati immediati, il processo per tornare in forma richiede tempo e costanza. Non scoraggiarti se non vedi subito i risultati che vorresti, continua a impegnarti e vedrai che i risultati arriveranno.