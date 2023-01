Ridurre le calorie è più utile del digiuno intermittente per dimagrire. Lo evidenzia una nuova ricerca pubblicata sul Journal of the American Heart Association. Secondo l’autore senior dello studio, Wendy L. Bennett, professore associato di medicina presso la Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, sebbene i “modelli alimentari a tempo limitato”, noti come digiuno intermittente, siano studi popolari e rigorosamente progettati, non hanno ancora determinato se limitare la finestra alimentare totale durante il giorno aiuti a controllare effettivamente il peso.

Per la ricerca sono stati arruolati quasi 550 adulti (di età pari o superiore a 18 anni), provenienti da tre sistemi sanitari del Maryland e della Pennsylvania con cartelle cliniche elettroniche. I partecipanti avevano registrato almeno una misurazione del peso e dell’altezza nei due anni precedenti il periodo di iscrizione allo studio (febbraio-luglio 2019).

I partecipanti con un indice di massa corporea più elevato al momento dell’iscrizione avevano maggiori probabilità di essere adulti neri, anziani, avere diabete di tipo 2 o ipertensione, avere un livello di istruzione inferiore, fare meno esercizio fisico, mangiare meno frutta e verdura, avere una durata maggiore dall’ultimo pasto a dormire e una durata inferiore dal primo all’ultimo pasto, rispetto agli adulti che avevano un indice di massa corporea più basso.

Anche se studi precedenti hanno suggerito che il digiuno intermittente potrebbe migliorare i ritmi del corpo e regolare il metabolismo, questo studio non ha rilevato tale legame. Sono estremamente difficili da condurre studi clinici su larga scala, questo è vero. Tuttavia, anche gli studi di intervento a breve termine possono essere preziosi per guidare le raccomandazioni future.

Sebbene lo studio abbia rilevato che la frequenza dei pasti e l’apporto calorico totale fossero fattori di rischio più forti per il cambiamento di peso rispetto alla tempistica dei pasti, i risultati non hanno potuto dimostrare causa ed effetto diretti. Sono quindi necessarie ulteriori ricerche. Fonte: Medical X Press.