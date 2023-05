Ping Shuai Gong, i benefici della pratica cinese del muovere le braccia

Il Ping Shuai Gong è la pratica cinese che si focalizza sul movimento delle braccia. Allenarsi anche solo tre volte a settimana può avere effetti benefici sulla salute, secondo uno studio pubblicato su Plos One. Un ricercatore dell’università di Edimburgo, il professor Neil Roberts, si è focalizzato sull’effetto di questi movimenti rispetto alla velocità di camminata, alla postura e alla flessibilità. Le donne che hanno fatto questo esercizio tradizionale cinese per due mesi ne hanno tratto giovamento.

Le partecipanti allo studio, che avevano tra i 60 ei 70 anni, alla fine hanno trovato miglioramenti anche nelle attività quotidiane, come vestirsi e cucinare, tutte più facili dopo aver praticato lo Shuai Shou Gong. Anche arrivare a toccarsi le dita dei piedi era meno faticoso. Roberts ha dichiarato: “Questi risultati dimostrano che la sequenza delicata, ritmica e di tutto il corpo dei movimenti di Shuai Shou Gong può essere facilmente appresa e apprezzata dagli anziani e migliora la salute e il benessere generale”.

Come funziona il Ping Shuai Gong

La routine di esercizi, che ha più di 1.000 anni, consiste in una sequenza di cinque oscillazioni delle braccia. I primi quattro comportano l’oscillazione delle braccia indietro e poi in avanti, all’altezza delle spalle. Durante la quinta oscillazione, bisogna piegare le ginocchia due volte: una quando fai oscillare le braccia indietro e un’altra quando le porti in avanti. La sequenza viene poi ripetuta più volte.

Nello studio, 56 donne di età compresa tra i 60 e gli 80 anni sono state divise in due gruppi. Uno ha frequentato lezioni di Shuai Shou Gong di 40 minuti tre volte a settimana per due mesi. Il secondo gruppo ha vissuto la propria vita normalmente. Alla fine chi lo ha praticato ha visto benefici nella postura, nell’andatura e nella flessibilità.

Il professor James Goodwin, dell’Università di Exeter, ha affermato che l’uso di Shuai Shou Gong “conferirebbe molti benefici alla popolazione generale”. Ha aggiunto: “Manterrebbe la qualità della vita, contribuirebbe a una buona salute mentale e potrebbe persino rallentare l’invecchiamento generale”. Fonte: Daily Mail. Foto da Pixabay.