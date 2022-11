Le patate sono alleate della perdita di peso: lo studio

Di solito quando vogliamo dimagrire ci viene detto che i carboidrati devono essere ridotti. Un loro eccesso può portare a problemi di obesità e diabete. Un nuovo studio sembra però promuovere il consumo di patate per la perdita di peso. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Medicinal Food. Coloro che aggiungono patate al loro piatto si saziano più velocemente, impedendo loro di provare a fare il pieno di cibi più calorici dopo.

Le patate contengono circa 80 calorie per 100 g, più del doppio di altre verdure, come carote e broccoli. Ma hanno anche fino alla metà delle calorie di pane, pasta e riso, a parità di quantità. Bisogna però considerare il metodo di cottura e preparazione. Se si mangiano fritte, preparate con oli di scarsa qualità, tutto questo non vale. La frittura riduce il loro valore nutrizionale.

Come è stato svolto lo studio.

Gli studiosi hanno reclutato 36 persone di età compresa tra 18 e 60 anni che erano in sovrappeso, obese o avevano insulino-resistenza. Per 8 settimane i partecipanti hanno mangiato tutti 85 g di carne o pesce a pranzo e cena, con 57 g di patate o 57 g di legumi cotti con pane, riso o pasta. Chi ha mangiato le patate le ha fatte bollire con la buccia e poi le ha refrigerate per 12-24 ore, con il processo di raffreddamento che aumenta il loro contenuto di fibre e abbassa la risposta glicemica che innescano. Sono state incorporate nel pranzo e nella cena, come contorni, a spicchi o nell’insalata. Coloro che hanno mangiato patate hanno perso in media 5,8 kg, mentre quelli che hanno mangiato fagioli hanno perso 4 kg.

La coautrice dello studio, la professoressa Candida Rebello, dietista presso il Pennington Biomedical Research Center di Baton Rouge, in Louisiana, negli Stati Uniti, ha dichiarato: “Le persone tendono a mangiare lo stesso peso di cibo indipendentemente dal contenuto calorico per sentirsi sazi. Mangiando cibi con un peso maggiore a basso contenuto di calorie, puoi facilmente ridurre il numero di calorie che consumi”.

“L’aspetto chiave del nostro studio è che non abbiamo ridotto le dimensioni delle porzioni dei pasti, ma ne abbiamo abbassato il contenuto calorico includendo le patate. Il pasto di ogni partecipante è stato adattato alle loro esigenze caloriche personalizzate, ma sostituendo parte del contenuto di carne con patate, i partecipanti si sono trovati più sazi, più veloci e spesso non hanno nemmeno finito il pasto. In effetti, puoi perdere peso con poco sforzo”. Foto di congerdesign da Pixabay.