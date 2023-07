Le noci sono diventate una componente essenziale di una dieta sana per il cuore, secondo una ricerca esaustiva che ha analizzato ben 150 studi sul loro impatto sulla salute cardiovascolare. Questa sintesi di studi scientifici ha dimostrato che il consumo regolare di noci può portare a miglioramenti significativi nei livelli di colesterolo nel sangue, fornendo una fonte preziosa di Omega-3.

La ricerca condotta dall’Università di Wollongong in Australia ha messo in evidenza l’associazione positiva tra il consumo di noci e la riduzione del rischio di malattie cardiache.

Nello specifico, si tratta di una metanalisi sistematica di oltre 150 studi, che ha confermato gli effetti positivi del consumo di noci sui fattori di rischio delle malattie cardiache, tra cui il colesterolo totale, le lipoproteine a bassa densità (LDL) e il rapporto tra colesterolo LDL e lipoproteine ad alta densità (HDL), che è un indicatore importante per il rischio di malattie cardiache.

La dottoressa Elizabeth Neale, ricercatrice presso la Scuola di Medicina e Salute dell’Università, ha pubblicato uno studio sulla rivista Advances in Nutrition in cui afferma che la ricerca “combina i risultati di numerosi studi scientifici, dimostrando che il consumo di noci è associato a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e coronariche, senza avere effetti negativi sul peso corporeo”.

I fattori benefici delle noci per il cuore

Questa ricerca è di particolare importanza perché ha esaminato studi di controllo randomizzati, che rappresentano il più alto livello di evidenze scientifiche. Pertanto, è stato confermato che le noci offrono una delle fonti vegetali più elevate di Omega-3 e antiossidanti, oltre a essere ricche di componenti bioattivi come polifenoli, carotenoidi, fitosteroli, fibre e minerali.

È stato anche dimostrato che il consumo regolare di soli 30 grammi di noci, corrispondenti a una manciata, può compensare gli effetti infiammatori dell’organismo, mantenendo sani i vasi sanguigni e le loro pareti, e prevenendo così l’indurimento delle arterie. Le noci rappresentano inoltre un’ottima scelta proteica per i vegetariani, poiché sono una delle poche fonti vegetali di acidi grassi Omega-3, che contribuiscono a ridurre il cosiddetto “colesterolo cattivo” (LDL) e ad aumentare la produzione di “colesterolo buono” (HDL).

Oltre alle loro proprietà antiossidanti, le noci sono ricche di grassi insaturi “buoni”, che aiutano a ridurre il colesterolo e, insieme alle fibre, favoriscono una sensazione di sazietà prolungata, contribuendo così alla gestione del peso.

In conclusione, i risultati di questa ricerca confermano che le noci sono un alimento salutare per il cuore, grazie ai benefici sui livelli di colesterolo nel sangue e al rapporto tra colesterolo HDL e LDL. Il consumo regolare di noci offre una fonte vegetale importante di Omega-3 e antiossidanti, con effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Quindi, includere una manciata di noci nella dieta quotidiana può contribuire a mantenere il cuore in buona salute e ridurre il rischio di malattie cardiache.

