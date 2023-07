Marica Pellegrinelli​: “Ho avuto un tumore alle ovaie, preso in tempo”

Marica Pellegrinelli ha reso noto via social di aver avuto un tumore ovarico, che ha sconfitto, prendendolo in tempo, grazie alla prevenzione. La modella ha pubblicato un lungo messaggio via social sulla sua pagina Instagram. “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme”, ha scritto Marica. “Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”.

“Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta – ha aggiunto – la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita.

Ho fatto prevenzione ? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”.

“Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. oggi sono stata finalmente su un set fotografico ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità – non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”.

Il tumore ovarico è il settimo tumore al mondo per numero di casi e l’ottavo per mortalità. Colpisce ogni anno nel mondo 314mila donne e causa la morte di oltre 200 mila. Il numero di casi è in crescita da anni: si stima che, senza interventi, nel 2040 le nuove diagnosi annui saliranno del 42% (445 mila) e i decessi del 50% (313 mila). In Italia nel 2020 sono stati registrati poco più di 5 mila casi e di 3 mila decessi.