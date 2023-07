Le coppette mestruali potrebbero prevenire le infezioni vaginali. Un nuovo studio condotto in Kenya dai ricercatori dell’Università dell’Illinois di Chicago mostra i vantaggi di questo accessorio, verso il quale ci sono spesso pareri discordanti. Dalla ricerca è emerso che le ragazze adolescenti a cui sono state somministrate coppette avevano meno probabilità di contrarre alcuni tipi di infezioni vaginali e avevano maggiori probabilità di avere un microbioma vaginale sano. I risultati dello studio sono stati pubblicati su PLOS Medicine.

Come è stato svolto lo studio sulle coppette mestruali

La ricerca ha seguito 436 ragazze keniote delle scuole secondarie, metà delle quali hanno ricevuto coppette mestruali. Sono state testate ogni sei mesi per la vaginosi batterica, un tipo comune di infezione, e per le infezioni a trasmissione sessuale. E’ stato inoltre analizzato il loro microbioma vaginale per determinare la prevalenza relativa di batteri benefici e nocivi.

Alla fine dello studio, le ragazze con coppette mestruali avevano il 26% in meno di probabilità di avere vaginosi batterica e il 37% in più di probabilità di avere un microbioma vaginale ottimale rispetto alle ragazze che non avevano ricevuto una coppetta. Questi strumenti non sembrano ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmissibili, ma quando i ricercatori hanno controllato i fattori confondenti, come l’età e se le ragazze erano sessualmente attive, hanno visto una diminuzione delle IST tra coloro che usano una coppetta mestruale. .

“I risultati hanno mostrato che le coppette mestruali potrebbero essere un punto di svolta nell’aiutare a mantenere le ragazze sane”, ha affermato Supriya Mehta, professore a contratto di epidemiologia e biostatistica presso la School of Public Health dell’UIC e ricercatore principale dello studio. “Se la tua vagina è sana, allora è più resistente ai patogeni delle IST”, ha spiegato.

Perché le coppette potrebbero essere alleate della salute intima femminile

La coppetta, a forma di campana e realizzata in silicone per uso medico, viene inserita nella vagina, dove raccoglie il sangue. I tamponi mestruali non estraggono invece il sangue dalla volta vaginale e questo ambiente ricco di ferro può accogliere i batteri che causano la vaginosi batterica. Le coppette sono migliori dei tamponi nel mantenere un ambiente acido, che è un deterrente alle infezioni. Fonte: Medical X Press. Foto di PatriciaMoraleda da Pixabay.