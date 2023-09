Il potere della musica: la viola calma i pazienti epilettici agitati

La musica della viola calma i pazienti epilettici agitati, come si vede nelle loro onde cerebrali, quando sono ricoverati nell’unità di monitoraggio dell’epilessia. Lo riferisce una nuovo ricerca pilota della Northwestern Medicine. Lo studio, intitolato “Effetto calmante della musica improvvisata clinicamente progettata per i pazienti ammessi all’unità di monitoraggio dell’epilessia durante la pandemia di COVID-19: uno studio pilota”, è stato pubblicato il 1 settembre su Frontiers in Neurology.

Quando i pazienti con epilessia devono sottoporsi a de test in ospedale e devono temporaneamente interrompere o diminuire i farmaci durante il ricovero per provocare convulsioni, possono sentirsi angosciati e ansiosi. Ma quando ascoltano musica improvvisata le onde cerebrali dei pazienti (monitorate su un EEG) rallentano fino a raggiungere uno stato più calmo, consentendo ai test di continuare. I pazienti possono sperimentare anche una diminuzione dei sentimenti di stress e ansia.

“Il loro cervello è entrato in uno stato meditativo”, ha detto il ricercatore capo Dr. Borna Bonakdarpour, professore associato di neurologia presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University e neurologo della Northwestern Medicine. “Quando erano impegnati nel mondo reale, come guardare un programma televisivo o navigare sui social media sul loro telefono, la loro frequenza cerebrale era in media di 12 o 13 (onde beta) Hertz, ma dopo la musica scendeva a 8 o 9 , che è lo stato alfa.”

“C’è stata una scarsità di interventi non farmacologici per i pazienti con epilessia in ospedale e dimostriamo che i pazienti hanno tratto notevoli benefici dall’intervento musicale”, ha detto Bonakdarpour. “È importante sottolineare che le autovalutazioni dei pazienti erano correlate con i cambiamenti oggettivi dell’EEG, cosa che non era stata fatta in precedenza in un’unità di monitoraggio dell’epilessia”.

Lo studio con cinque pazienti era piccolo, ma Bonakdarpour sta pianificando uno studio clinico più ampio con da 30 a 50 pazienti. “La musica come strumento clinico è sottoutilizzata in ambito ambulatoriale e negli ospedali”, ha affermato. Fonte: Medical X Press.