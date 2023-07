Il Muscadine wine analcolico americano potrebbe essere alleato della pelle

Il Muscadine wine analcolico da uve native americane che potrebbe migliorare l’aspetto della pelle. In uno studio è stato chiesto a 17 donne di età compresa tra i 40 e i 67 anni di bere due bicchieri di questo moscato, ottenuto da uve originarie del sud-est degli Stati Uniti. Dal test si è scoperto che la bevanda migliora l’elasticità della pelle. I risultati saranno presentati a NUTRITION 2023, l’incontro annuale dell’American Society for Nutrition.

Tuttavia, si tratta di un vino analcolico, quindi bere un normale bicchiere di moscato alcolico potrebbe non funzionare allo stesso modo. La dott.ssa Lindsey Christman, coautrice dello studio dell’Università della Florida, ha dichiarato: “Nel Muscadine è stato riscontrato che le uve hanno un profilo polifenolico unico rispetto ad altre varietà di vino rosso”. “Il nostro studio suggerisce che i polifenoli del vino muscadine hanno il potenziale per migliorare le condizioni della pelle, in particolare l’elasticità e la perdita di acqua transepidermica, nelle donne di mezza età e anziane”.

Come è stato svolto lo studio sul Muscadine wine

I ricercatori hanno reclutato 17 donne di mezza età e hanno chiesto loro in modo casuale di bere vino muscadine dealcolizzato o una bevanda dall’aspetto e dal sapore simile, ma che non conteneva polifenoli. Le partecipanti hanno bevuto 300 millilitri (l’equivalente di due bicchieri di vino) della bevanda loro assegnata ogni giorno per sei settimane. Quindi si sono presi una pausa di tre settimane prima di passare alla bevanda opposta per sei settimane.

Le donne che hanno bevuto il vino hanno mostrato miglioramenti significativi nell’elasticità e nella ritenzione idrica della loro pelle. Bisogna sottolineare che invece non è stata riscontrata alcuna differenza di rilevenza nella quantità di rughe, nello stress ossidativo e nella levigatezza della cute. Lo studio ha coinvolto un numero molto piccolo di partecipanti. Dunque sono necessarie ulteriori ricerche per pubblicare un vero e proprio studio sul test effettuato nel campione di 17 donne. Fonte: Daily Mail.