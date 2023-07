I giochi da tavolo sviluppano le abilità matematiche dei bambini. Uno studio pubblicato sulla rivista Early Years mostra che queste attività ricreative sono utilissime per i più piccoli. I ricercatori hanno esaminato 19 studi che hanno analizzato l’impatto individuale di 25 giochi sull’apprendimento. In circa il 32% dei giochi, i bambini hanno visto un miglioramento significativo delle capacità matematiche rispetto a quelli che non hanno giocato.

I bambini hanno mostrato miglioramenti nelle loro abilità matematiche dopo aver preso parte a giochi come Monopoli o Domino, ha affermato l’autore principale dello studio, Jaime Andrés Balladares Hernández, assistente professore di educazione presso la Pontificia Università Cattolica del Cile.

“Potrebbe sembrare una scoperta modesta rispetto ai risultati in altre aree”, ha detto Balladares. “Tuttavia, questi interventi sono stati generalmente brevi, con una media di 20 minuti al giorno, due volte a settimana, per un mese e mezzo, il che è un risultato promettente”.

“Investire nel portare i giochi da tavolo nelle scuole potrebbe essere un modo efficace per migliorare i risultati e rendere l’apprendimento più divertente“, ha affermato Balladares. “Per quanto riguarda la casa, giocare ai giochi da tavolo è sempre una buona scusa per parlare con la famiglia (e) entrare in contatto con gli altri”, ha aggiunto.

Mettere da parte smartphone e tablet

Insomma, meglio questo tipo di attività che stare ore al cellulare, soprattutto quando si consuma il pasto, che sia pranzo o cena. E’ importante mettere da parte smartphone e tablet. “Studi recenti dimostrano che l’uso eccessivo di questi dispositivi nei bambini piccoli può essere potenzialmente dannoso”, ha detto Balladares. “È necessario che sia le aziende che i responsabili delle politiche collaborino allo sviluppo di giochi da tavolo (che siano) contestualmente situati, divertenti e associati a obiettivi di apprendimento”. “La cosa più importante, tuttavia, è che le famiglie parlino e giochino insieme”, ha detto Clements. Fonte: CNN News.