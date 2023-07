L’estate è finalmente arrivata, ma insieme al caldo e alle lunghe giornate di sole, può portare anche i fastidi intimi che possono causare irritazioni e bruciori nelle zone delicate. Per goderti appieno la stagione estiva senza inconvenienti, ecco alcuni consigli per prevenire e alleviare questi fastidiosi sintomi.

Fastidi intimi e bruciori, le cause

I fastidi intimi possono essere causati da diverse ragioni, alcune delle quali includono:

Irritazione da prodotti chimici: L’uso di detergenti aggressivi, sapone intimo profumato, gel doccia o salviette profumate può causare irritazioni e bruciori nella zona intima. Questi prodotti possono alterare l’equilibrio del pH e irritare la pelle sensibile. Infezioni fungine: Le infezioni da funghi, come la candidosi o la tigna inguinale, possono causare prurito, bruciore e irritazione nella zona genitale. Queste infezioni sono spesso favorire dall’ambiente caldo e umido dell’estate. Infezioni batteriche: Le infezioni batteriche, come la vaginosi batterica o l’infezione del tratto urinario, possono causare fastidi intimi come bruciore, prurito e aumento della secrezione. Queste infezioni possono essere favorire dall’umidità e da un’igiene insufficiente. Allergie: Alcune persone possono sviluppare allergie a tessuti sintetici, lubrificanti, preservativi o altri prodotti utilizzati durante i rapporti sessuali. Queste allergie possono causare irritazione, arrossamento e bruciore nella zona genitale. Irritazione da rasatura: La rasatura dei peli pubici può causare irritazione e fastidi intimi, specialmente se la pelle è sensibile. I peli ricrescenti possono provocare prurito e arrossamento. Cambiamenti ormonali: Fluttuazioni ormonali durante il ciclo mestruale, la gravidanza o la menopausa possono causare fastidi intimi come secchezza, prurito e irritazione. Trasmissione sessuale di infezioni: Alcune infezioni sessualmente trasmissibili, come l’herpes genitale o la gonorrea, possono causare sintomi fastidiosi come bruciore, prurito, dolore durante i rapporti sessuali e ulcere nella zona genitale.

È importante sottolineare che se si sperimentano fastidi intimi persistenti, è sempre consigliabile consultare un medico o un ginecologo per una diagnosi accurata e un trattamento appropriato. Ognuno è unico e le cause dei fastidi intimi possono variare da persona a persona.

Alcuni rimedi naturali

E’ bene specificare che se pensi di avere la cistite o se i bruciori e le irritazioni persistono o si intensificano, è consigliabile consultare un medico o un ginecologo. Possono essere necessari trattamenti specifici per alleviare i sintomi e risolvere eventuali infezioni.

Per esempio, in caso di infezioni, confermate da un tampone vaginale, occorre eradicare il patogeno con farmaci antimicotici o antibiotici, queste terapie evitano che il problema si ripresenti. Le recidive sono comuni soprattutto se si interviene solo sui sintomi esterni, come arrossamento o prurito.

Tuttavia, esistono anche dei rimedi naturali, che si possono affiancare alle cure:

Mantieni una buona igiene: Assicurati di lavare delicatamente la zona intima con acqua tiepida e un detergente delicato senza profumi o sostanze chimiche aggressive. Evita di utilizzare sapone profumato o gel doccia che potrebbero irritare ulteriormente la pelle sensibile. Applica una compressa fredda: Puoi alleviare il bruciore applicando una compressa fredda sulla zona interessata. Il freddo può ridurre l’infiammazione e lenire l’irritazione. Assicurati di avvolgere la compressa in un panno sottile per evitare un contatto diretto con la pelle. Utilizza creme o gel lenitivi: Esistono creme o gel specifici per alleviare l’irritazione e il bruciore nella zona intima. Cerca prodotti a base di ingredienti lenitivi come l’aloe vera o la camomilla. Applica delicatamente la crema o il gel sulla zona interessata seguendo le istruzioni del prodotto. Evita indumenti stretti: Indossa biancheria intima e abiti larghi e traspiranti per permettere alla zona intima di respirare. Evita indumenti sintetici che possono trattenere l’umidità e irritare ulteriormente la pelle. Evita rapporti sessuali fino a che i sintomi non migliorano: Se i fastidi intimi sono causati da un’infezione o da un’irritazione, è consigliabile evitare i rapporti sessuali fino a quando i sintomi non si sono completamente risolti. In caso di persistenza dei sintomi, consulta un medico. Bevi molta acqua: Mantenere un’adeguata idratazione può aiutare a prevenire l’irritazione nella zona intima. Bevi molta acqua durante il giorno per mantenere la pelle idratata e favorire il benessere generale. Consulta un medico: Se i sintomi persistono o peggiorano nonostante i rimedi sopra citati, è consigliabile consultare un medico o un ginecologo. Potrebbe essere necessario un trattamento specifico per risolvere la causa sottostante dei fastidi intimi.

Fastidi Intimi in estate

In estate, soprattutto, i fastidi intimi possono intensificarti. A tal proposito, ecco alcuni consigli utili.

Scegli costumi da bagno adatti: Quando vai al mare o in piscina, opta per costumi da bagno realizzati con materiali morbidi e traspiranti. Evita quelli troppo stretti o con inserti metallici che potrebbero causare irritazioni.

Mantieni la zona asciutta: Dopo il bagno o una sudata intensa, assicurati di asciugare accuratamente le zone intime. L’umidità può creare un ambiente ideale per la crescita di batteri e funghi, causando irritazioni e bruciori.

Cambia regolarmente gli assorbenti: Durante il ciclo mestruale, cambia regolarmente gli assorbenti igienici o i tamponi per evitare irritazioni e infezioni. Scegli prodotti di buona qualità e preferibilmente senza profumi.

Fai attenzione alle piscine e ai luoghi pubblici: Se utilizzi piscine pubbliche o bagni pubblici, assicurati di fare attenzione all’igiene e alla pulizia dei luoghi. Evita di sederti direttamente sulle superfici e utilizza un telo o un asciugamano per creare una barriera tra la pelle e le superfici potenzialmente contaminate.

Prenditi cura delle tue zone intime durante l’estate e segui questi consigli per prevenire e alleviare bruciori e irritazioni. Ricorda che ogni persona è diversa, quindi è importante ascoltare il tuo corpo e adattare le precauzioni in base alle tue esigenze personali. Goditi una stagione estiva senza fastidi intimi e vivi ogni momento al massimo.

