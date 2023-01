Esercizi di Kegel, le scuse più frequenti per non farli

Capita spesso che per evitare di fare qualcosa, ci inventiamo delle buone scuse. Se poi si nasconde il fatto che non abbiamo le idee chiare o le informazioni sono sbagliate, aumenta anche la dose di attenuanti per aggirare l’ostacolo. È il caso degli esercizi di Kegel per rafforzare il pavimento pelvico che sostiene l’utero, la vescica e l’intestino.

L’esperta Manuela FARRIS, ginecologa per INTIMINA, commenta le scuse più comuni che allontanano il momento di iniziare questa nuova routine, che potremmo inserire nei buoni propositi dell’anno.

SONO TROPPO GIOVANE PER FARLI

“Non è vero che se sei troppo giovane non puoi iniziare i Kegel. Prima inizi, prima ne sentirai i benefici! Gli esercizi regolari per il pavimento pelvico sono più vantaggiosi per il 50% delle donne con vescica debole. Ma – interviene FARRIS – anche se non soffri di incontinenza, oppure non hai avuto un bambino o non hai intenzione di averne uno, è importante prendere confidenza con gli esercizi”.

I MIEI MUSCOLI SONO GIÀ TONICI

“La contrazione dei muscoli del pavimento pelvico aiuta a controllare i muscoli e ad aumentare la forza, ma nello stesso tempo è altrettanto importante rilassarli. Se non rilasci completamente le contrazioni, puoi sovraccaricare questi muscoli, causando potenzialmente dolore e disagio pelvico. Assicurati di rilasciare completamente dopo ogni compressione per un allenamento più efficace possibile. Ecco perché – spiega FARRIS – è fondamentale consultare uno specialista e sottoporsi a un esame del pavimento pelvico prima di eseguire gli esercizi di Kegel. Può aiutare a determinare un trattamento appropriato e un programma di esercizi. Non dimenticare di rilassare i muscoli”.

NON SERVE FARLO TUTTI I GIORNI

“Tutti gli esercizi richiedono perseveranza e il rafforzamento del pavimento pelvico non fa eccezione. Pianificare regolarmente il tuo tempo di pratica – precisa FARRIS – renderà più probabile che tu stia al passo con la routine e completi correttamente ogni contrazione. Prenditi 5 minuti al giorno per allenarti. Sarai sorpreso di quanto sia facile attenersi alla tua routine quando metti da parte un po’ di “tempo per me” per i tuoi esercizi di Kegel”.

NON MI ACCORGERO’ DELLA DIFFERENZA

“Molte donne iniziano a fare esercizi di Kegel, aspettandosi risultati immediati. Tuttavia, come con qualsiasi attività, possono essere necessarie alcune settimane per notare i risultati, ma ogni sessione di allenamento ti avvicina alla perfetta salute pelvica. Ci vogliono circa 12 settimane – aggiunge FARRIS – per notare un vero cambiamento. Una volta che inizi a vedere la differenza, però, cambia la vita, quindi non arrenderti1”.

NON SONO ESERCIZI FACILI

“Iniziare a fare i Kegel nella tua routine è facile perché, a differenza di un tipico allenamento in palestra, non hai bisogno di un abbigliamento speciale o di un abbonamento. Puoi farlo seduta, in piedi o sdraiata. Uno dei metodi più popolari per esercitare i Kegel è il metodo “ascensore”. Immagina la tua vagina come un pozzo dell’ascensore, con l’apertura come il piano terra. Contrai lentamente i muscoli pelvici – continua FARRIS – sollevando l’ascensore verso l’ombelico. Pausa in alto. Quindi abbassa lentamente l’ascensore. Ripeti cinque volte. Continua a respirare normalmente e cerca di non contrarre i glutei o i muscoli dello stomaco. Esistono anche dispositivi intelligenti come i pesi vaginali (LASELLE) o gadget fem-tech (KEGELSMART) che aiutano a guidare meglio gli esercizi di Kegel.”

PERCHE’ DEVO FARLI SE NON SOFFRONO DI ALCUN DISTURBO?

“Gli esercizi di Kegel aiutano a essere più consapevoli dell’eventuale contrazione della muscolatura che circonda la vagina, una delle cause del dolore prima e durante il rapporto sessuale. Allo stesso modo aiutano a rilassare la muscolatura rendendo la penetrazione più confortevole. Possono anche migliorare la lubrificazione vaginale, consentendo un maggiore afflusso di sangue ai genitali, aumentare l’eccitazione sessuale e rendere più facile il raggiungimento dell’orgasmo. Sono inoltre suggeriti per migliorare la sessualità nel dopo parto, in caso di incontinenza urinaria e per prevenire il prolasso uterino. Alcune donne – conclude FARRIS – riferiscono che fare i Kegel aiuta la loro vita sessuale, in parte perché un muscolo più forte potrebbe essere più facile da contrarre durante l’orgasmo e perché questo esercizio favorisce l’afflusso di sangue alla zona pelvica. C’è inoltre l’effetto psicologico positivo: poiché fare i Kegel è qualcosa che la donna può gestire, questo la aiuterà a sentirsi maggiormente attiva nella sessualità e quindi può migliorare la soddisfazione sessuale”.