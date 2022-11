Se appartieni alla categoria di quelli che sono soliti dormire solo 4 ore a notte, sappi che il tuo sistema immunitario non ringrazia. Anzi, hai 4 volte in più di possibilità di prenderti un raffreddore. Il mancato riposo notturno ci rende più vulnerabili dal punto di vista salutare. Con la pandemia da Covid-19, il problema dell’insonnia è esploso e ancora oggi milioni di persone faticano a prendere sonno, non dormendo in modo adeguato. Se durante la settimana si superano le 3 notti in bianco, è bene rivolgersi a uno specialista, come il neurologo.

La sleep expert australiana, Olivia Arezzolo, ha affermato che esiste un enorme legame tra il sonno e la salute. “Colpisce tutto, dalla memoria alla funzione cognitiva, ai livelli di stress, al benessere emotivo e persino alla nostra pelle e alla salute generale. Senza sette o otto ore ogni notte, puoi aspettarti effetti a catena fisici, mentali ed emotivi. Per i nostri livelli di energia fisica, il sonno è vitale”, ha detto Olivia a The Beauty Chef, come si legge sul Daily Mail.

“Circa il 70% dell’hGh (ormone della crescita umano) viene prodotto durante il sonno profondo, che non è solo responsabile della salute della pelle, ma di ogni singola cellula del corpo. Questo, con un tempo di riparazione inadeguato, è probabile che ti svegli sentendoti esausto ed esausto”, aggiunge l’esperta. Olivia ha detto che quando dormiamo, i nostri cervelli si “disintossicano” da una neurotossina che altrimenti può portare alla nebbia del cervello, alla perdita di memoria e persino al morbo di Alzheimer. “Emotivamente, dopo una notte di sonno insufficiente, l’ormone dello stress cortisolo può aumentare fino al 37%, facendoci sentire nervosi, ansiosi e nervosi”, ha detto.

Il non dormire a sufficienza impatta anche l’alimentazione. Dopo una notte insonne si ha fame e non certo di carote ed insalata, ma di carboidrati come pane e pizza, ma anche dolci e pasta. Questo è dovuto al fatto che durante la notte viene prodotto un ormone: la grelina che regola la fame e quindi l’assunzione di cibo.