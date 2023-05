Dormire bene, questa la temperatura ideale nella stanza da letto

Dormire bene è per molti un’impresa. Tra i consigli più noti per conciliare il buon sonno ci sono quelli di evitare di bere caffeina dopo le 19, cenare presto e non stare davanti a schermi luminosi come tv e smartphone. Ma il neurologo ed esperto del sonno, il dottor Chris Winter, ha dichiarato al DailyMail.com che mantenere la stanza fresca di notte “fa una grande differenza”.

Una temperatura tra i 15-20 gradi può aiutare il corpo ad addormentarsi più velocemente. Potresti aver notato che quando ti svegli la mattina i tuoi piedi fuoriescono dalle coperte. Questo è il tuo corpo che cerca naturalmente di regolare la temperatura.

La mancanza di sonno è stata costantemente collegata a problemi di salute cronici come malattie cardiache, malattie renali, ipertensione, diabete, ictus, obesità e depressione. Per questo è importante conoscere metodi utili per favorire il riposo notturno. Abbassare la temperatura della camera da letto è uno di questi.

Abbassare la temperatura a casa per dormire meglio

“Se sei una specie di nottambulo, le tue temperature potrebbero rimanere un po’ alte più a lungo. Se sei più una persona mattiniera, le tue temperature potrebbero scendere un po’ prima. Supportare (il corpo, ndr) con una camera da letto più fredda tende ad aiutare con il sonno”. “Puoi davvero manipolare e migliorare il sonno delle persone manipolando la temperatura”, ha aggiunto, suggerendo di abbassare gradualmente il condizionatore d’aria, accendendo un ventilatore o aprendo una finestra. Ad esempio, se mantieni la tua casa a 21°C, prova ad abbassarla a 19 per alcuni giorni.

Alcuni materassi e coprimaterassi hanno anche impostazioni regolabili per quel che riguarda la temperatura. Tuttavia, per l’esperto non è nemmeno necessario uscire per comprare qualcosa di nuovo per rinfrescare la stanza. Il dottor Winter ha consigliato di mettere delle federe extra nel congelatore fino a quando non è ora di andare a letto. Dormirci sopra serve a mantenere la testa più fresca e favorire il sonno. Fonte: Daily Mail.