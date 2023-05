Una dieta sana è associata a una maggiore forma fisica negli adulti di mezza età. E’ quanto evidenzia una ricerca pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology. “Questo studio fornisce alcuni dei dati più efficaci e rigorosi (forniti, ndr) finora per supportare la connessione secondo cui diete migliori possono portare a una maggiore forma fisica”, ha affermato l’autore dello studio, il dott. Michael Mi del Beth Israel Deaconess Medical Center, a Boston, Stati Uniti. “Il miglioramento della forma fisica abbiamo osservato che nei partecipanti con diete migliori era simile all’effetto di fare 4.000 passi in più ogni giorno”.

Come è stato svolto lo studio

Lo studio ha incluso 2.380 persone nel Framingham Heart Study. L’età media era di 54 anni e il 54% erano donne. I partecipanti sono stati sottoposti a un test cardiopolmonare di massimo sforzo su un cicloergometro. I partecipanti hanno anche completato un questionario semi-quantitativo sulla frequenza alimentare per valutare l’assunzione di 126 alimenti durante l’ultimo anno, da mai o meno di una volta al mese a sei o più porzioni al giorno.

I ricercatori hanno valutato l’associazione tra qualità della dieta e forma fisica, dopo aver controllato altri fattori che potrebbero influenzare la relazione, tra cui età, sesso, apporto energetico giornaliero totale, indice di massa corporea, abitudine al fumo, livelli di colesterolo, pressione sanguigna, diabete e livello di attività fisica di routine.

Il Dr. Mi ha detto: “Negli adulti di mezza età, modelli alimentari sani erano fortemente e favorevolmente associati alla forma fisica anche dopo aver preso in considerazione i livelli di attività abituali. La relazione era simile nelle donne e negli uomini e più pronunciata in quelli sotto i 54 anni di età rispetto agli anziani. I nostri dati sui metaboliti suggeriscono che mangiare in modo sano è associato a una migliore salute metabolica, il che potrebbe essere un modo possibile per migliorare la forma fisica e la capacità di esercizio“.

Per quanto riguarda i limiti della ricerca, Mi ha osservato: “Questo è uno studio osservazionale e non possiamo concludere che mangiare bene porti a una migliore forma fisica, o escludere la possibilità di una relazione inversa, cioè che le persone in forma scelgano di mangiare in modo sano”.

L’autore dello studio ha concluso: “Ci sono già molti validi motivi di salute per seguire una dieta di alta qualità e noi ne forniamo ancora un altro con la sua associazione al fitness. Una dieta in stile mediterraneo con cibi freschi e integrali e cibi minimamente trasformati, carne rossa e l’alcol è un ottimo punto di partenza“. Fonte: Medical X Press.