La dieta mediterranea è alleata della fertilità: lo studio

La dieta mediterranea è alleata della fertilità. Con la sua attenzione a frutta, verdura e fagioli, questo regime alimentare è stato a lungo acclamato per i suoi molteplici benefici per la salute. Ora una nuova ricerca mostra che può aiutare a contrastare l’infertilità. Anche se nella maggior parte dei casi le cause del mancato concepimento sono congenite, esistono altre concause, come stress, inquinamento e fumo, che possono essere altre cause dirette o secondarie. Ma attenzione: anche la dieta ha un impatto decisivo, come dimostra una ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients.

Lo studio, condotto da scienziati della Monash University, della University of the Sunshine Coast e della University of South Australia, ha esaminato come la dieta possa influenzare il concepimento. La dott.ssa Evangeline Mantzioris, della University of South Australia, ha affermato che ricerche precedenti hanno dimostrato che l’infiammazione può influire sulla qualità dello sperma, sui cicli mestruali e sull’impianto. La dieta mediterranea può invece migliorare la fertilità, il successo della tecnologia di riproduzione assistita e la qualità dello sperma negli uomini. Aiuta anche a tenere a bada il diabete di tipo 2, riducendo l’infiammazione.

Ma che dici comprende la dieta mediterranea? Principalmente alimenti a base vegetale, poi cereali integrali, olio extra vergine di oliva, frutta, verdura, fagioli e legumi, noci, erbe e spezie. I latticini e le fonti proteiche magre come il pollo o le uova vengono consumati in piccole quantità.

Mantzioris ha detto: “In modo incoraggiante, abbiamo trovato prove coerenti che aderendo a una dieta antinfiammatoria – una che include molti grassi “sani”, flavonoidi (presenti nelle verdure a foglia verde) e una quantità limitata di carne rossa e lavorata – possiamo migliorare la fertilità”.

Gli esperti ritengono che gli antiossidanti nella frutta e nella verdura migliorino la qualità degli ovuli di una donna e proteggano anche l’utero. Il ricercatore di Monash Simon Alesi ha affermato che la dieta potrebbe essere “un punto di svolta” per le coppie che sperano di mettere su famiglia. Ha detto: “Modificare la tua dieta è una strategia non intrusiva e conveniente che potrebbe potenzialmente migliorare l’infertilità. Naturalmente, sono necessarie ulteriori ricerche, ma per lo meno passare a una dieta mediterranea non solo migliorerà la tua salute generale, ma anche le tue possibilità di concepimento”. Fonte: Daily Mail.