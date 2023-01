Coldiretti, +2 kg di peso in più per gli italiani, a dieta dopo le feste il 40%

Dopo le abbuffate natalizie, gli italiani si preparano a dire addio ai chili di troppo messi su durante le feste. In media i chili in più presi sono 2, per effetto del consumo di circa 15mila-20mila chilocalorie. Questa la stima di Coldiretti, che ricorda come, a partire dalla vigilia di Natale, dalle tavole degli italiani siano spariti 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 95 milioni di bottiglie di spumante, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci per un valore complessivo superiore ai 5,2 miliardi di euro, solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno. Cifre decisamente importanti.

Con l’inizio del nuovo anno la perdita di peso diventa dunque un obiettivo prioritario per il 40% degli italiani che secondo Coldiretti/Ixe’ sono attenti alla dieta per mantenersi in forma. Digiuni e diete drastiche fai da te non sono la soluzione. Meglio affidarsi a degli specialisti, per evitare di sottoporsi a privazioni che potrebbero non essere utili a tornare al peso forma, che è differente per ognuno di noi.

Per aiutare le buone intenzioni la Coldiretti ha stilato una lista dei prodotti le cui proprietà terapeutiche e nutrizionali sono utili per disintossicare l’organismo. In questa stagione, continua la Coldiretti, tra la frutta da non dimenticare ci sono arance, mele, pere e kiwi, mentre per quanto riguarda le verdure quelle particolarmente indicate sono spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote.

Tutte le insalate e le verdure vanno condite, sottolinea la Coldiretti, con olio d’oliva, ricco di tocoferolo, un antiossidante che combatte l’invecchiamento dell’organismo e favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche, e abbondante succo di limone che purifica l’organismo dalle tossine, fluidifica e pulisce il sangue, è un ottimo astringente e cura l’iperacidità gastrica. (Fonte: ANSA). Foto di PublicDomainPictures da Pixabay.