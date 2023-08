Camminare allunga la vita: bastano 4000 passi al giorno

Camminare è da sempre considerato uno dei modi più semplici ed accessibili per mantenersi attivi e sani. Secondo uno studio di ampia portata pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, camminare regolarmente può effettivamente allungare la vita, e ciò non richiede sforzi titanici.

I risultati di questa ricerca, condotta da un team di esperti dell’Università Medica di Lodz in Polonia e della Johns Hopkins University School of Medicine, mettono in luce un legame diretto tra il numero di passi effettuati ogni giorno e la salute cardiovascolare, nonché la longevità generale.

Gli effetti benefici dell’attività quotidiana

Secondo lo studio, anche piccoli cambiamenti nel nostro livello di attività possono fare la differenza. Ecco alcuni punti chiave emersi dalla ricerca:

3.967 Passi al Giorno per Ridurre il Rischio di Morti – Il punto di partenza per godere dei benefici è fare almeno 3.967 passi al giorno. Questo livello di attività è associato a una riduzione del rischio di morire per qualsiasi malattia. 2.337 Passi al Giorno per la Salute del Cuore – Se si vuole concentrarsi sulla salute cardiovascolare, bastano 2.337 passi al giorno per ridurre il rischio di morti dovute a malattie cardiovascolari. 500-1000 Passi Extra per Maggiori Benefici – Ogni passo in più conta. Ogni incremento di 500-1000 passi al giorno è associato a una significativa diminuzione del rischio di morte per qualsiasi causa o malattie cardiovascolari. Nessun Limite Superiore Stabilito – Anche se alcune persone fanno fino a 20.000 passi al giorno, i benefici per la salute continuano ad aumentare. Non esiste ancora un limite oltre il quale i vantaggi si stabilizzano.

Ogni passo conta

La ricerca ha quindi rivelato che i benefici per la salute continuano ad aumentare con il numero di passi compiuti. Incrementare l’attività fisica di 1.000 passi al giorno è associato a una riduzione del 15% nel rischio di morte da qualsiasi causa. Inoltre, anche un aumento di soli 500 passi al giorno si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di morte per malattie cardiovascolari del 7%. Questi risultati incoraggianti dimostrano che ogni piccolo sforzo conta e può contribuire a proteggere il cuore e migliorare la salute generale.

Lotta alla sedentarietà: un obiettivo cruciale

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la sedentarietà rappresenta la quarta causa più comune di morte nel mondo, con oltre 3,2 milioni di decessi annui correlati a questa condizione. La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente esacerbato questa tendenza, rendendo ancora più importante l’adozione di abitudini attive.

L’opinione degli esperti

Francesco Barillà, presidente della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione della Società Italiana di Cardiologia, ha sottolineato l’importanza di mantenere un livello minimo di attività fisica quotidiana. Secondo Barillà, già 4.000 passi al giorno possono significativamente ridurre il rischio di mortalità da tutte le cause, mentre 2.500 passi al giorno sono sufficienti per ridurre il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Aumentare il numero di passi giornalieri porta a ulteriori benefici, con un incremento di 1.000 passi che si traduce in una riduzione aggiuntiva del rischio del 15%.

In conclusione, camminare rappresenta un investimento prezioso per la salute generale e il benessere cardiovascolare. L’obiettivo di 4.000 passi al giorno può già apportare vantaggi significativi, e aumentare l’attività fisica quotidiana continua ad offrire ulteriori miglioramenti. Combattere la sedentarietà è una sfida cruciale, e ogni passo conta nel percorso verso una vita più lunga e sana.