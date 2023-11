Caffè il giorno e vino la sera: l’accoppiata salva sonno secondo uno studio

Bere il caffè durante il giorno è una necessità per molti prima ancora che un piacere. C’è chi senza caffeina non riesce a iniziare la giornata nel modo giusto. Può capitare però che questa abitudine disturbi il sonno. Uno studio pubblicato su Plos One, suggerisce che bere una bevanda alcolica prima di andare a letto potrebbe aiutare a dormire più a lungo, compensando in parte l’effetto della caffeina. Insomma, un caffè e un drink serale potrebbero aiutarsi a bilanciarsi a vicenda.

Lo studio ha scoperto che ogni bevanda alcolica extra standard al giorno, come un piccolo bicchiere di vino o mezza pinta di birra, causava un sonno notturno più agitato, in base alla valutazione di quanto bene dormivano da zero a 100. Ma quelli che avevano anche preso caffeina quel giorno valutavano meno negativamente la qualità del loro sonno.

Frank Song, che ha condotto lo studio presso l’Università di Washington, ha dichiarato: “Abbiamo prove che suggeriscono che le persone bevono caffè e alcol nel tentativo di “bilanciare” il loro sonno. In effetti, bere alcolici dopo il caffè può facilitare l’addormentamento e il caffè può far sentire meno sonnolenti le persone che bevono alcolici più tardi nel corso della giornata. Tuttavia dovrebbero essere consapevoli che probabilmente la qualità del sonno sta ancora peggiorando e che sia l’alcol che la caffeina nel complesso è meglio evitarli.”

Lo studio ha esaminato solo la durata del sonno e la qualità riferita dalle persone, piuttosto che utilizzare rilevatori del sonno, quindi sono necessarie ulteriori ricerche. I ricercatori inoltre non hanno tracciato esattamente quando durante il giorno le persone consumavano caffeina o alcol. Gli studiosi concludono però che i risultati possono aiutare a spiegare perché le persone si “automedicano” sia con alcol che con caffè per sentirsi meno stanche. Fonte: Daily Mail.