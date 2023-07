Ballare è un toccasana per la salute, tutti i benefici

Ballare ha molti benefici per la salute. Lo conferma una dottoressa dell’Hospital for Special Surgery di West Palm Beach, in Florida, Kathleen Davenport, fisiatra specializzata nel trattamento non chirurgico di lesioni e condizioni ortopediche, con competenze speciali nella medicina della danza.

“Ho pazienti di età compresa tra i bambini piccoli e gli adulti di 90 anni che amano il latino e altri stili di danza”, ha affermato. “Quando fai qualcosa di piacevole, in particolare l’esercizio fisico, vengono rilasciate endorfine, che sono i nostri ormoni ‘felici'”, ha detto. “Rilasciando questi ormoni, il nostro corpo ci incoraggia a continuare a impegnarci in queste attività”, ha specificato.

L’esercizio fisico fa anche bene alla salute del cervello, secondo la ricerca. “Quando balli devi ricordare i passi e come farli”, ha continuato. “Abbiamo scoperto che ballare è benefico per le persone di tutte le età in quanto può aiutare a mantenere attiva la memoria mentre attraversiamo i nostri anni”.

Questi i suggerimenti di Davenport:

Prendi lezioni per imparare i passaggi corretti e la tecnica corretta.

Inizia lentamente, aumentando gradualmente man mano che costruisci la forza muscolare e la resistenza. Partire troppo velocemente può causare lesioni.

Riscaldati prima del tempo e poi rinfrescati dopo il ballo con un leggero stretching.

Ascolta il tuo corpo: prenditi un giorno di riposo se sei stanco o salta un evento se il giorno prima hai esagerato con le danze.

Come con qualsiasi allenamento, è importante rimanere idratati.

Se provi dolore o un potenziale infortunio, per quanto lieve, lascia la pista da ballo. Non puoi trasformare un problema minore in un grave infortunio.

Scegli la scarpa giusta per il tuo stile di danza. Per i balli latini sono generalmente consigliati i tacchi, ma non sono la scarpa giusta per tutte le donne. Scegli la scarpa che supporta la tua attività e non ti provoca dolore.

Controlla le tue scarpe da ballo almeno ogni due anni o dopo esserti ripreso da un infortunio al piede per assicurarti che calzino ancora bene.

Se ti sei preso una pausa, torna tranquillamente a ballare, anche se hai esperienza.

Prendi in considerazione l’idea di indossare i tappi per le orecchie in un luogo rumoroso.

Potresti anche voler conoscere il portamento della danza. Le sale da ballo pubblicano spesso informazioni utili sui loro siti web.

Fonte: Medical X Press.